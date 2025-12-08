Malasia confirma que recurrirá su sanción al TAS

La Federación de Malasia (FAM) ha anunciado este lunes que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción impuesta al órgano federativo del país ... y a siete futbolistas por la utilización de «documentación manipulada» que permitió el debut de esos jugadores, entre ellos el albiazul Facundo Garcés, con la selección del estado del sudeste asiático. Un paso más en un litigio en el que busca demostrar su inocencia.

El jugador del Deportivo Alavés también mostró su deseo de elevar el recurso al TAS tras la decisión de la FIFA de rechazar la apelación realizada tanto por él como por el resto de compañeros y la FAM. El organismo federativo mundial mantuvo a principios de noviembre el castigo de doce meses sin competir al albiazul y sus compañeros de selección. La FIFA mantuvo el planteamiento de que los jugadores fueron «beneficiarios últimos» del uso de estos documentos manipulados, ya que «en conjunción con la FAM disfrutaron de forma efectiva, ilegal y exitosa» de las consecuencias de estos.

Una vez confirmado el deseo de elevar el recurso al TAS, el tribunal ha dado diez días a la FAM, hasta el próximo 18 de diciembre, para fundamentar por escrito los porqués de su recurso. Es el mismo procedimiento que deberá seguir el central albiazul. La federación malaya considera un mero «error administrativo» las discrepancias existentes entre las partidas de nacimiento presentadas y las esgrimidas por la FIFA, a su juicio las originales y en las que el lugar de nacimiento del abuelo de Garcés es Argentina y no Malasia.

Una vez dado el siguiente paso será el TAS el que entre a valorar todas las aristas del caso y, llegado el momento, dicte sentencia. No será pronto, pues el organismo acostumbra a demorarse al menos varios meses, aunque no hay un plazo fijo y los tiempos dependen de la complejidad de cada caso. Con el exbaskonista Pierriá Henry, en su caso por el uso de «métodos prohibidos» detectados en la orina, el recurso fue presentado en marzo de 2024 y el veredicto llegó en septiembre de 2025. No redujo la sanción de cuatro años sin jugar.

Garcés se mantiene suspendido mientras dura el proceso y no puede competir desde el 26 de septiembre. El club mantiene por el momento apartado al jugador, que tiene prohibida cualquier «actividad relacionada con el fútbol», incluido poder entrenar con sus compañeros o en las instalaciones del club. La entidad mantendrá esa postura mientras espera que la sanción sea firme. Si el TAS desestima el recurso solo le quedará apelar a la justicia ordinaria.

La semana pasada, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), el sindicato que representan a más de 65.000 jugadores profesionales alrededor de todo el mundo, emitió un comunicado en el que consideró «extremadamente desproporcionada e injusta» la sanción a los futbolistas, a los que considera «víctimas de este asunto».