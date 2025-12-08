El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Garcés, junto a varios compañeros, tras la victoria contra Vietnam. E. C.

Malasia confirma que recurrirá su sanción al TAS

El organismo cuenta ahora con diez días para plantar los fundamentos de su apelación. Garcés también mostró su deseo de recurrir

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

La Federación de Malasia (FAM) ha anunciado este lunes que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción impuesta al órgano federativo del país ... y a siete futbolistas por la utilización de «documentación manipulada» que permitió el debut de esos jugadores, entre ellos el albiazul Facundo Garcés, con la selección del estado del sudeste asiático. Un paso más en un litigio en el que busca demostrar su inocencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  2. 2 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  3. 3 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  4. 4

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  5. 5

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  6. 6

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  7. 7

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  8. 8

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Malasia confirma que recurrirá su sanción al TAS

Malasia confirma que recurrirá su sanción al TAS