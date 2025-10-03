Tres arietes y las dos caras del gol

Si la carrera goleadora de un delantero era como ese bote de kétchup del que habló Van Nistelrooy -del que a veces no sale nada ... y que otras veces de golpe escupe líquido sin parar-, las trayectorias anotadoras de tres de los delanteros que se enfrentan este domingo en el Alavés-Elche (Mendizorroza, 14 horas) han arrancado este curso en los dos estados opuestos del frasco. Entre los registros de Lucas Boyé, aún por estrenar, y los de Rafa Mir y André Silva, autores ambos de tres goles cada uno, la diferencia puede parecer notable. Pero lo cierto es que sus carreras han estado marcadas por esa inconsistencia tan indescifrable que golpea a algunos delanteros sin que encuentren la forma de liberarse de ella.

Boyé apunta a titular contra su exequipo. El delantero argentino del Deportivo Alavés (29 años) es el único que ha podido afrontar la preparación para el choque sin contratiempos. Mariano, con problemas en los isquiotibiales desde el lunes, y Toni Martínez, aquejado de molestias en el hombro tras la derrota del sábado contra el Mallorca, son duda para el choque. Al bloque albiazul aún le restan dos entrenamientos, pero eso sitúa a Boyé en cabeza para repetir la titularidad de la que ya gozó en Son Moix. Ahí tampoco pudo abrir una cuenta goleadora que se le resiste, si bien es cierto que esos problemas goleadores afectan a toda la plantilla. No en vano, el máximo artillero del equipo es un Carlos Vicente autor de dos goles, ambos de penalti.

Con el Elche anotó 23 en 100 partidos exactos. Los que disputó desde el pospandémico verano de 2020 -primero como cedido desde el Torino y después en propiedad- hasta su salida en forma de traspaso al Granada los últimos días del mercado de 2023. Esa venta, casi obligada, llegó tras el descenso del conjunto ilicitano a Segunda. Esa última temporada había marcado siete goles, los mismos que en cada uno de los dos cursos anteriores, con un buen regusto final insuficiente para haber logrado la permanencia.

Ese desempeño le granjeó el cariño de la grada del Martínez Valero. Durante esos tres años fue un ariete guerrero, luchador, pero también más acertado en el juego asociativo que como referencia ofensiva. Aunque en Elche también logró olvidarse de su primera etapa en España, unos tristes meses en Vigo en los que ni siquiera logró ver portería. Ese nexo le volvió a situar como una opción para reforzar al Elche este verano -el club se mantenía como dueño del 30% de sus derechos económicos-, pero descartó realizar una inversión económica a la que sí se aventuró el Alavés.

Traspasos millonarios

El club vitoriano lo devolvió a la máxima categoría y lo convirtió por casi seis millones de euros en el fichaje más caro de su historia mientras que el Elche apostó por las llegadas casi de forma simultánea del portugués André Silva (29 años) en propiedad y la cesión de Rafa Mir (28 años). Ambos, delanteros de edad similar a Boyé, con una relación irregular con el gol y necesitados de recuperar su sitio en Primera. Pero si el ariete albiazul de momento se mantiene en busca de un sitio fijo en la cambiante delantera de Coudet, el fútbol de Eder Sarabia ha sentado bien a los dos jugadores del Elche.

193 minutos ha disputado Boyé esta temporada con el Alavés. Ha sido titular dos veces

Silva llega a Mendizorroza con tres goles marcados en los últimos cuatro partidos. Son, en seis jornadas, los mismos que anotó hace dos cursos en una Liga completa en la Real Sociedad. En el club donostiarra buscó sin éxito su segundo resurgimiento. Tampoco lo logró la pasada temporada, jugada a medias en el Leipzig y el Werder Bremen. En el club de la Red Bull le quedaba aún un curso de contrato tras haber pagado casi 23 millones en 2021, pero optó por la rescisión. Bajo las palmeras de Elche quiere ser ese jugador que asombró en el Oporto (16 goles en un curso) y renació en Frankfurt (40 en dos años).

Mir lleva tres jornadas sin marcar, pero acredita el mismo registro que su compañero. Cedido por el Sevilla, ante el que anotó -y celebró, lo que levantó una considerable polvareda- vive un presente opuesto al de hace un año. Entonces fue detenido por un presunto delito de agresión sexual aún pendiente de juicio. Mientras espera vuelve a pensar en fútbol. Y en goles. Los que marcan la trayectoria de tres jugadores que el sábado pondrán a prueba sus quebraderos de cabeza.