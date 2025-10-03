El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Boyé, titular el pasado sábado, supera en carrera a Pablo Maffeo en el encuentro ante el Mallorca. Factoría9
Alavés-Elche | Domingo, 14 horas

Tres arietes y las dos caras del gol

Mientras Boyé, que apunta a titular, aún no ha marcado, tanto Rafa Mir como André Silva suman tres goles cada uno con el Elche

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Si la carrera goleadora de un delantero era como ese bote de kétchup del que habló Van Nistelrooy -del que a veces no sale nada ... y que otras veces de golpe escupe líquido sin parar-, las trayectorias anotadoras de tres de los delanteros que se enfrentan este domingo en el Alavés-Elche (Mendizorroza, 14 horas) han arrancado este curso en los dos estados opuestos del frasco. Entre los registros de Lucas Boyé, aún por estrenar, y los de Rafa Mir y André Silva, autores ambos de tres goles cada uno, la diferencia puede parecer notable. Pero lo cierto es que sus carreras han estado marcadas por esa inconsistencia tan indescifrable que golpea a algunos delanteros sin que encuentren la forma de liberarse de ella.

