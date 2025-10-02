El Chacho reconfigura su medio campo

El mercado ha moldeado un Deportivo Alavés plagado de futbolistas versátiles y «de buen pie», como incide en sus comparecencias Eduardo Coudet, en el centro ... del campo. A Blanco, Guevara, Benavídez y Guridi se han unido este verano Pablo Ibáñez, Denis Suárez y el regreso de Aleñá completando una medular con «futbolistas técnicos» que, tal y como pretendía el entrenador argentino, ha elevado «el juego combinativo, sin renunciar a la parte física y a la disputa». «Hemos subido en recursos y talento», confesó Sergio Fernández sobre el diseño de una sala de máquinas que el Chacho a reconfigurado en las últimas tres jornadas después de cuatro iniciales de estabilidad.

Frente a Levante (2-1), Betis (1-0), Atlético (1-1) y Athletic (0-1), el doble pivote albiazul fue conformado por Blanco y Pablo Ibáñez, con Guridi ejerciendo de mediapunta. Así salió de inicio el Alavés a estos cuatro encuentros en los que sumó siete puntos de 12. Sin embargo, todo empezó a cambiar en la segunda mitad de San Mamés. La entrada de Denis Suárez en el descanso, que dibujó un bloque sin extremos, con cuatro centrocampistas puros y dos delanteros que tocó con agilidad y precisión en largas fases, abrió nuevas variantes en la pizarra del técnico argentino.

Desde la victoria en el derbi en Bilbao, el Chacho ha modificado una zona crítica del equipo con el objetivo de sumar la llegada y la fluidez al control. Dominar la posesión pero contar también con piernas y capacidad de superar líneas, combinar rápido y alcanzar con mayor frecuencia el área rival para aumentar el caudal de disparos y ocasiones. Ante el Sevilla, Denis Suárez actuó de inicio en el eje junto a Blanco, relegando a Pablo Ibáñez al banquillo. Y en aquel partido saldado con derrota (1-2) en Mendizorroza, Guridi dejó su sitio a la hora del choque al centrocampista navarro.

Desde entonces, el guipuzcoano no se ha vestido de corto. Sin mediar lesión, Coudet le dejó en el banquillo en el empate (1-1) en Getafe y la derrota (1-0) en Mallorca, refrescándole y buscando otras alternativas. En el Coliseum, las rotaciones masivas (ocho cambios en el once) dieron como resultado, de inicio, una pareja de centrocampistas formada por Guevara e Ibáñez, sin mediapunta y con dos delanteros (Toni Martínez y Mariano). En Son Moix, el puesto de '10' fue para Aleñá, recuperando la pareja Blanco e Ibáñez en el doble pivote. En ambos encuentros, Denis Suárez tuvo minutos (13' y 9') para seguir con su aclimatación pero sin tomar riesgos. El gallego disputó hora y cuarto de gran exigencia frente al Sevilla y el Chacho apostó por dosificarle en esta intensa semana.

295 Minutos De Guridi en 5 partidos en esta Liga. Blanco (539), Aleñá (496), Pablo Ibáñez (479), Guevara (155), Denis Suárez (138) y Benavídez (10)

Decisiones que han reformulado una medular que tendrá novedades frente al Elche (domingo, 14.00 horas). La ausencia de Guridi, único jugador de campo junto a Benavídez que no ha gozado de minutos en las últimas dos jornadas, abre el abanico del medio campo. El curso pasado, Coudet también le dejó sin minutos en dos partidos consecutivos en marzo ante Villarreal y Mallorca. «Cuando no jugaba entendí que necesitaba descanso para apretar más», explicó el guipuzcoano en este periódico. Ahora, la historia ha vuelto a repetirse con un futbolista clave para armar la presión del equipo.

A pesar de ello, Guridi continúa siendo un futbolista importante para Coudet. Sin embargo, a diferencia de la pasada temporada, las opciones en el centro del campo y en la mediapunta son mayores. Denis Suárez, con el doble pivote como base de operaciones para organizar el juego, tendrá protagonismo ante el Elche en un Alavés en el que Pablo Ibáñez y Blanco se han hecho fuertes en la sala de máquinas. El navarro se ha transformado en un futbolista clave por su capacidad de asociación y su recorrido para darle mayor ritmo al fútbol babazorro. Su presencia dota de más empaque a los albiazules.

Batalla por la posesión

La presencia de Aleñá en la banda izquierda ya no es segura después de las dos titularidades consecutivas de Abde, que han construido un Alavés más equilibrado en los costados. El catalán se ha sumado al cásting de la mediapunta en el que también están Guridi y Denis. Piezas con las que darle la batalla de la posesión en Mendizorroza a un Elche de Eder Sarabia que está invicto, es cuarto y acumula un 58,3% (tercero que más de LaLiga), por un 50,9% (décimo) del Alavés. Los albiazules buscarán frente a los ilicitanos seguir siendo «protagonista» aunque podrían adaptar su bloque con futbolistas más físicos (Guridi, Guevara, Benavídez...) para contrarrestar a su rival. El Chacho tiene mucho donde elegir.