Pablo Ibáñez, Guridi, Aleñá y Denis Suárez.
Deportivo Alavés

El Chacho reconfigura su medio campo

Con Pablo Ibáñez como indiscutible junto a Blanco, el Chacho ha dosificado a Denis Suárez en las últimas jornadas cambiando de rol a Aleñá y relegando al banquillo a Guridi

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:10

Comenta

El mercado ha moldeado un Deportivo Alavés plagado de futbolistas versátiles y «de buen pie», como incide en sus comparecencias Eduardo Coudet, en el centro ... del campo. A Blanco, Guevara, Benavídez y Guridi se han unido este verano Pablo Ibáñez, Denis Suárez y el regreso de Aleñá completando una medular con «futbolistas técnicos» que, tal y como pretendía el entrenador argentino, ha elevado «el juego combinativo, sin renunciar a la parte física y a la disputa». «Hemos subido en recursos y talento», confesó Sergio Fernández sobre el diseño de una sala de máquinas que el Chacho a reconfigurado en las últimas tres jornadas después de cuatro iniciales de estabilidad.

