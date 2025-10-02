Abde cambia el plan de la banda izquierda del Alavés

En la hoja de ruta diseñada en verano por Eduardo Coudet y la secretaría técnica, el Deportivo Alavés 2025-26 iba a configurarse en las ... bandas de forma asimétrica. «La profundidad no nos la van a dar los extremos y sí los laterales», confesó Sergio Fernández. Una idea que después del mercado dibujó un costado derecho con un extremo puro –Carlos Vicente– y un izquierdo en el que Aleñá –al igual que el curso pasado– era el elegido para ocupar esa zona con un rol de mediapunta, con Abde como agitador desde el banquillo. «Futbolistas como Abde o Yusi nos pueden dar amplitud, desborde y desequilibrio. Y en el modelo y sistema del Chacho pueden aportar también ahí Aleñá y Denis (Suárez)», detalló Fernández. «Nos vamos equilibrando según las características y tratamos de ver cómo ir compensando el equipo para poder tener la misma profundidad por los dos lados», añadió el técnico argentino.

Sin embargo, la apuesta de las cinco primeras jornadas, con Aleñá ocupando la banda izquierda de partida pero yéndose al centro a combinar con el resto de centrocampistas, no dio los resultados esperados. El Alavés volcó, como el curso pasado, todo su juego ofensivo a la derecha, en la que Carlos Vicente como extremo y Jonny como lateral subían y percutían sin descanso. Y la izquierda, desde la que partía Aleñá, era un terreno indefinido, con desajustes defensivos entre el catalán –fuera de lugar– y los laterales –Parada y Diarra– y problemas para atacar con veneno.

«Vamos trabajando en variantes ofensivas. Todos son adaptables. No hay que ver sólo cuando hay errores y dificultades. Aleñá se siente más cómodo en otra posición, pero lo puede hacer bien ahí», detalló el Chacho, que en el minuto 72 de la derrota (1-2) frente al Sevilla cambió por completo su plan. Abde entró en el césped para ocupar el extremo, con Yusi como lateral. Los babazorros no lograron la remontada pero Coudet tomó una decisión clave, con el argelino como protagonista.

Abde Ha añadido verticalidad a una izquierda en la que ha jugado en la última semana con Yusi y Parada

Equilibrio Coudet quería multiplicar la amenaza por las bandas y que no se volcara todo el juego en Carlos Vicente

Desde entonces, el canterano no se ha movido del equipo. Abde, que disputó la segunda mitad del curso pasado como cedido en el Granada en Segunda con buenas cifras (19 partidos, 3 goles y 2 asistencias), ha ganado peso futbolístico en las últimas fechas en el Alavés después de un verano en el que el club estudió darle salida, con ofertas de Primera y Segunda por el '21'. Sin embargo, el jugador «de banda izquierda natural» del que habló el Chacho no llegó en el cierre del mercado y Abde continuó en Vitoria. Primero actuando de revulsivo ante Levante, Betis y Sevilla y, en la última semana, como titular.

El argelino ha sido el único jugador de campo, junto a Jon Pacheco, que ha disputado los dos partidos completos en Getafe y en Mallorca. Se ha afianzado en el equipo más allá de las rotaciones. 180 minutos en los que ha cambiado la configuración de una banda izquierda en la que el Chacho también ha optado por darle vuelo a Yusi –titular en el Coliseum y en el césped la última media hora en Son Moix– para completar un costado con dos especialistas. «Por características es el futbolista más profundo por la zurda, de atrás hacia delante, que tenemos», dijo el técnico sobre el ex del Real Madrid, al que ha mezclado con el argelino en la izquierda para diseñar una banda más tradicional.

Titular en diferentes esquemas

Con Abde, el Alavés ha tenido mayor presencia ofensiva y ha estado más equilibrado por la zurda. El argelino destacó tanto en un esquema con dos delanteros en Getafe como en otro con un mediapunta –Aleñá– en Son Moix, donde recorrió más de 11 kilómetros, realizando 69 sprints. Además, tuvo claras opciones de marcar.

180 Minutos Ha disputado Abde en los últimos dos partidos del Alavés frente a Getafe y Mallorca. Es el único jugador de campo, junto a Pacheco, que ha gozado de todo el tiempo de juego en estos dos encuentros, superando los 63' que acumulaba anteriormente.

Coudet, que no descarta volver al plan original de reubicar en la zurda a un mediapunta, ha ponderado la capacidad de desborde de Abde para darle la titularidad. Quería multiplicar las amenazas por ambos costados para no ser previsibles. Y el argelino es el único extremo de la plantilla con cualidades para profundizar por la izquierda a pesar de ser diestro y tener tendencia a irse hacia el centro. En un Alavés con poco gol –seis en siete jornadas y tres tiros a puerta de media por choque– Abde ha añadido el registro de la verticalidad por la zurda al «fútbol combinativo» albiazul. Ha abierto otra vía de ataque para dar un respiro a Carlos Vicente.