Abde intenta superar a Maffeo durante el último partido del Alavés disputado frente al Mallorca en Son Moix. FACTORÍA9

Abde cambia el plan de la banda izquierda del Alavés

Coudet ha optado ante Getafe y Mallorca por el extremo argelino para dar más profundidad y ganar equilibrio en una zona en la que Aleñá no ha brillado

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:16

En la hoja de ruta diseñada en verano por Eduardo Coudet y la secretaría técnica, el Deportivo Alavés 2025-26 iba a configurarse en las ... bandas de forma asimétrica. «La profundidad no nos la van a dar los extremos y sí los laterales», confesó Sergio Fernández. Una idea que después del mercado dibujó un costado derecho con un extremo puro –Carlos Vicente– y un izquierdo en el que Aleñá –al igual que el curso pasado– era el elegido para ocupar esa zona con un rol de mediapunta, con Abde como agitador desde el banquillo. «Futbolistas como Abde o Yusi nos pueden dar amplitud, desborde y desequilibrio. Y en el modelo y sistema del Chacho pueden aportar también ahí Aleñá y Denis (Suárez)», detalló Fernández. «Nos vamos equilibrando según las características y tratamos de ver cómo ir compensando el equipo para poder tener la misma profundidad por los dos lados», añadió el técnico argentino.

