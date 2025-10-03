El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coudet, gesticulante en el partido contra el Mallorca. EFE
Alavés-Elche | Domingo, 14.00 horas

Coudet: «Somos optimistas con que lo de Garcés se vaya a solucionar»

El técnico del Alavés explica que «ahora es un tema más jurídico», pero muestra esperanzas de que el jugador pueda volver tras el parón de la próxima semana

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:21

Comenta

La sanción de doce meses impuesta por la FIFA a Facundo Garcés ha centrado este viernes la previa del Chacho Coudet del partido que este ... domingo el Deportivo Alavés jugará contra el Elche en Mendizorroza (14 horas). «Sé poco», ha reconocido el técnico albiazul, pero se ha mostrado positivo. «Somos optimistas con que lo de Garcés se vaya a solucionar. Sobre todo porque percibí la confianza del jugador de que se iba a solucionar. Pero son los plazos. Al domingo no va a llegar, pero la idea es que podamos contar con él en este lapso de quince días», ha explicado el entrenador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  3. 3

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  4. 4

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»
  7. 7 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  8. 8 Ana Mena sorprende con una foto desnuda en Instagram y un importante anuncio
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Coudet: «Somos optimistas con que lo de Garcés se vaya a solucionar»

Coudet: «Somos optimistas con que lo de Garcés se vaya a solucionar»