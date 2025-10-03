Coudet: «Somos optimistas con que lo de Garcés se vaya a solucionar»

La sanción de doce meses impuesta por la FIFA a Facundo Garcés ha centrado este viernes la previa del Chacho Coudet del partido que este ... domingo el Deportivo Alavés jugará contra el Elche en Mendizorroza (14 horas). «Sé poco», ha reconocido el técnico albiazul, pero se ha mostrado positivo. «Somos optimistas con que lo de Garcés se vaya a solucionar. Sobre todo porque percibí la confianza del jugador de que se iba a solucionar. Pero son los plazos. Al domingo no va a llegar, pero la idea es que podamos contar con él en este lapso de quince días», ha explicado el entrenador.

El jugador se encuentra en Malasia para tratar los detalles de su inhabilitación y trabajar en un recurso. «La diferencia horaria es grande» y fruto de eso apenas han mantenido conversaciones, pero el jugador le ha trasladado al técnico sensaciones positivas. «Ahora es un tema más jurídico. Hablar de plazos es difícil. Él está muy confiado de que se va a solucionar», ha añadido.

Sin él ni Diarra, que «sigue teniendo dolores», el técnico del Alavés no tiene más opciones que Tenaglia y Pacheco. Así, ha confirmado que esl escenario con Maras no ha cambiado y que seguirá sin contar con él. «Fui claro con la realidad. La situación es la misma», ha resumido. Pero ve bien la parcela defensiva con la entrada de Pacheco. «No nos hemos resentido», celebra.

Aunque sí ha mostrado su pesar con la pérdida de un futbolista importante en lo futbolístico y también para el vestuario, cuya actitud y trabajo ha alabado. «Lo que más pena me da es lo que él ha trabajado. Es el jugador al que más he visto progresar en mis equipos. Venía de mucho tiempo sin jugar y las primeras impresiones no eran las mejores. Se ha esforzado mucho en trabajar más para ponerse bien y entender. Es un jugador importante y cuando armas la plantilla piensas en tener dos jugadores por posición o jugadores versátiles», ha sentenciado.

Toni Martínez y Mariano

Toni Martínez entrena con normalidad y Mariano decidirá este sábado si puede jugar, pero también cree que será de la partida ante un Elche al que ha dedicado palabras de reconocimiento. «Es un equipo que ha arrancado muy bien. Continúa con una idea desde el ascenso. Una idea muy clara, con muy buenos jugadores. Jugamos en casa, con nuestra gente, nos tenemos que hacer fuertes. Pensar en lo que podemos generar. Es uno de los rivales con mejor forma», ha analizado.

El bloque de Eder Sarabia es el tercero con mayor posesión de Primera, lo que elevará la exigencia para un Alavés que también aspira a ser protagonista con la pelota. Coudet cree que la clave es insistir. «A ver quién tiene su día. Los últimos días lo hicimos bien pero no nos hemos llevado el premio en relación a lo visto en campo. Tenemos que sostener la idea. Va a ser un partido muy duro. Cuando se generan tantas expectativas en cuanto al juego los partidos salen más chatos. Pero ojalá podamos hacer un partido muy bueno», ha explicado.