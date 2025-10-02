El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Facundo Garcés, con Malasia.

Facundo Garcés viaja a Malasia para tratar de resolver su inhabilitación

El futbolista del Alavés se encuentra en el país asiático para coordinar la apelación ante la FIFA, que le sancionó un año por usar «documentación manipulada» para demostrar el origen de su abuelo

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:00

Facundo Garcés está en Malasia. El central del Deportivo Alavés ha viajado al país del sudeste asiático para coordinar con la Federación la apelación a ... la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA para «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por usar, presuntamente, «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocado con el combinado malasio. El zaguero fue «suspendido cautelarmente» por el club albiazul el lunes después de que el sábado, en la previa del partido ante el Mallorca, los rectores vitorianos recibieran la notificación oficial del castigo y fuera apartado, de forma obligatoria, de la convocatoria y del día a día del equipo.

