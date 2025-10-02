Facundo Garcés viaja a Malasia para tratar de resolver su inhabilitación

Facundo Garcés está en Malasia. El central del Deportivo Alavés ha viajado al país del sudeste asiático para coordinar con la Federación la apelación a ... la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA para «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por usar, presuntamente, «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocado con el combinado malasio. El zaguero fue «suspendido cautelarmente» por el club albiazul el lunes después de que el sábado, en la previa del partido ante el Mallorca, los rectores vitorianos recibieran la notificación oficial del castigo y fuera apartado, de forma obligatoria, de la convocatoria y del día a día del equipo.

«No formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto», indicó el Alavés, que observa desde la distancia como espectador pero uno de los afectados la situación, «respetando la presunción de inocencia» y el devenir de los acontecimientos para dar los siguientes pasos. En este escenario, la Federación de Malasia (FAM) está recabando todos los datos y preparando la apelación basándose en «un error técnico en el proceso de envío de los documentos» con los que la FIFA dio luz verde a la convocatoria de Garcés y de sus otros seis compañeros (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Hector Hevel) para que jugaran el partido de clasificación para la Copa Asia en el que golearon (4-0) a Vietnam el 10 de junio.

«En la FIFA revisaron previamente las cualificaciones de los jugadores y confirmaron oficialmente su elegibilidad para representar a Malasia», señalaron en la FAM. Además, según explicó el miércoles en un comunicado su secretario general, Datuk Noor Azman Hj Rahman, siguen esperando la documentación completa de la sentencia de la FIFA para «iniciar el proceso de apelación». La Federación y los jugadores disponían, desde la notificación del castigo el viernes 26 de septiembre, de diez días para solicitar la decisión fundamentada que les llevó a ser sancionados, según la FIFA, por «infringir el artículo 22 del Código Disciplinario relativo a la falsificación de documentos». Un paso que ya han dado.

Una vez esté en su poder la sentencia, podrán recurrir este castigo ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Luego, si el fallo fuera desfavorable, podrían acudir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y a la justicia ordinaria. En este proceso previo a la apelación, Garcés ha viajado a Malasia para coordinar 'in situ' con la Federación y sus compañeros de selección su defensa y tratar de resolver la situación. El futbolista, tal y como confesó Eduardo Coudet, está «tranquilo» y convencido de que el asunto se resolverá de forma favorable, achacando el problema, como alega la FAM, a un error en el envío de la documentación para su inscripción.