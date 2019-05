Quince quince formas de reinterpretar una camisa blanca

Os presentamos al grupo de las 'Power Women Style', mujeres maduras de distintos rincones de España que se unen en Instagram para someterse juntas a distintos retos estilísticos. Cada una con su particular visión de la moda, reinterpreta a su manera la prenda que toque en cada ocasión. Hoy se apuntan a un clásico inconfundible, el básico entre todos los básicos: la camisa blanca. Con esta pieza de fondo de armario, estas quince mujeres apasionadas de la moda se va afianzando como grupo.

La diseñadora Carolina Herrera y Audrey Hepburn, dos mitos de la elegancia con la camisa blanca. / DM

Sin duda, la camisa blanca es una prenda versátil que aporta elegancia a culaquier estilismo. Además, hay muchísimos tipos en cuanto a patronaje y materiales, lo que la convierte en una opción sofisticada que encaja a la perfección con looks casual y formales.

Ahora, vamos con las diferentes propuestas de las 'Power Woman Sytle'.

Miren González (Bilbao, 57 años, @mirengonzalezmendialdua) lleva una camisa blanca asimétrica con pantalones vaqueros con parches. Un look de diez en el que los zapatos bicolores, los collares largos en dorado, los parches de sus vaqueros, las gafas de sol y el cinturón crean un conjunto armónico y lleno de estilo. Una imagen fresca, moderna, pero con un toque muy especial.

Asun Prieto (Gijón, 57 años, @asunportu) combina su camisa blanca de corte masculino con pantalones pitillo y zapatos blancos, un 'must' de esta temporada. Los complementos hacen su look muy especial. Lleva un bolso de mano de mimbre en blanco y negro y un precioso collar. Le aporta su toque personal anudándose el jersey a la cintura.

María Navedo (Madrid, pero natural de Cantabria, 51 años, @mnavedos_) lleva una camisa blanca asimétrica más larga por detrás ajustada a la cintura con un cinturón y sobrepuesta a unos pantalones vaqueros. Las camisas y vestidos asimétricos hace varías temporadas que los estamos viendo y la verdad es que son prendas especiales y diferentes. María lo defiende con gran estilo.

Carmen Basagoiti (Cantabria, afincada en Madrid, 64 años, @basagoiticarmen) ha querido combinar su camisa blanca de corte masculino y con bolsillos delanteros con unos pantalones con un tejido satinado y un precioso color, que junto a sus collares y sandalias conforman un estilismo muy elegante.

Roser Vilarroya (Barcelona, 53 años, @in_the_fifties) ha utilizado su camisa blanca para demostrarnos que aún vestidas con piezas blancas podemos ir con color estilosas y atrevidas. Ha combinado su camisa con un pantalón de talle alto de un precioso color naranja y un sombrero de paja que juega con el mismo tono del pantalón.

María Ruiz (Sevilla, 59 años, @marruiacu) combina su camisa masculina con otra prenda de fondo de armario como son los pantalones vaqueros y nos da su toque de estilo personal con los complementos. Un collar grande en tono turquesa, bolso de paja redondo de colores y unas preciosas babuchas o 'mules' de colores. Un ejemplo de cómo con prendas que todas tenemos en el armario se puede conseguir un look con mucho estilo.

Gloria Lada (Oviedo, 50 años, @sanbidubi) nos muestra una camisa blanca de corte cruzado, muy favorecedor y tejido sedoso que, junto con la falda larga de volantes, el cinturón, bolso y sombrero se unen para formar un estilo romántico y especial que podríamos llevar a cualquier evento.

Yolanda Sanz (madrileña afincada en Barcelona, 48 años, @elvestidordeyo) nos muestra cómo con una camisa blanca llevada por fuera del pantalón se puede ir cómoda y además tener mucho estilo. La caída del pantalón y su precioso estampado suman elegancia a esta camisa con un perfecto corte. El collar, espectacular y diferente, junto con el bolso, que armoniza con todos los colores del look, redondean este 'outfit'.

Gema (Cantabria, 50 años, @gemabrujuladeestilo) lleva una camisa blanca de tejido similar al encaje, que combina con un pantalón básico en color camel. El toque de color lo aporta con un pañuelo de seda con un precioso estampado y un bolso de piel artesano en diferentes tonos de azul.

Esther Manrique (Alcalá de Henares, 58 años, @aisder) nos muestra un look femenino y elegante. Camisa blanca y falda lápiz. Un look en el que combina el blanco y el negro llevado a la perfección con el añadido de los zapatos bicolores. Le da su toque personal con el precioso fajín que vemos en la imagen.

Lola Rodríguez (La Coruña, 58 años, @lolarodriguezabelenda) nos muestra su estilo y personalidad con una camisa blanca y un pantalón vaquero personalizado con bordados en los bajos. La distinción la consigue con sus complementos: el brazalete, los pendientes y el collar. Este look nos muestra una mujer que es puro estilo, capaz de hacer con sus básicos combinados con accesorios. muy cuidados y distintos. un look de diez.

Ana (@anagamaanagama) lleva una camisa blanca entallada debajo de su precioso traje rosa. Blazer larga y 'oversize' y pantalón de talle alto y pata ancha, un traje totalmente de tendencia. Los detalles del look hacen que no sea un estilismo con un traje más… el pañuelo anudado a la cabeza coordina perfectamente con los zapatos, lo que nos permite disfrutar de un look de revista.

Rosa Recoba (Valencia, 55 años, @mary_rec) nos muestra un estilismo en el que la protagonista es la camisa blanca, que ha combinado con un pantalón de estampado de camuflaje, que conjunta a la perfección con los complementos en color cuero y los collares largos. Atrevida y actual, su estilismo no nos deja indiferentes.

Nuria Sánchez (Cáceres, 44 años, @sindarlanota) nos muestra su propuesta de look con camisa blanca sorprendiéndonos con el uso de unos tirantes que coordinan con el precioso bolso y sus zapatos. Un look con una combinación cromática muy elegante, camel y blanco.

El estilismo que nos presenta Lola Coronel (Ciudad Real, 62 años, @lolacoronelzapata) con su camisa blanca de volantes y su precioso «canotier» tiene un elegante aire andaluz. Lo cierto es que Lola está muy guapa y nos muestra su gran maestría en combinar básicos.

Según os han mostrado las 'Power Woman Style', la camisa blanca es una prenda versátil con la que podemos crear un buen número de looks de diferentes estilos.

Podéis seguir a este grupo en sus diferentes perfiles de Instagram o con los hashtags #soy_powerwomanstyle o #retopowerwomanstyle.