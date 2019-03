Las mujeres maduras de Instagram (bilbaínas incluidas) se apuntan a la mezcla de estampados Las 'Power Woman Style' afrontan este reto de estilo en las redes sociales BIZKAIA DMODA Viernes, 22 marzo 2019, 15:13

Hace unos días os presentamos a las 'Power Woman Style', un grupo de mujeres de distintos lugares de nuestro país, entre ellas algunas bilbaínas. Su pretensión con la creación de este grupo es que las mujeres 'maduras' sean visibles en el mundo de la moda y, en especial, en redes sociales como Instagram.

Esta vez compartimos su último reto, interpretar la tendencia denominada 'mix&match'. Se trata de un estilismo que nos acompaña desde hace varias temporadas y que hemos visto en las pasarelas. El término se traduce literalmente como mezclar y emparejar. Es decir, la tendencia consiste en combinar diferentes texturas, estampados y patrones buscando un equilibrio visual en el estilismo. Es una tendencia difícil, pero hay que soltarse y animarse con ella. Veamos cómo la han reinterpretado nuestras protagonistas.

En el street style la tendencia 'mix&match' pisa fuerte.

Miren González

Edad: 57 años.

Origen: Bilbao.

Instagram: @mirengonzalezmendialdua.

«Una propuesta de mix utilizando diseñadoras consolidadas como Mercedes de Miguel con el pantalón. Diseñadoras emergentes como Loopastrid con el monedero en rosa. Y el abrigo de flores y pelo que yo misma realicé. Una blusa de motas, que siempre está bien, y zapatos de leopardo que ya son de fondo de armario. Los collares de piedras naturales son regalos de amigas que me conocen muy bien», cuenta sobre su look Miren González.

Asun Prieto

Edad: 57 años.

Origen: Bilbao, aunque en la actualidad vive en Gijón.

Instagram: @asunportu.

«En esta foto llevo un total 'mix&match' al haber mezclado: tartán, 'animal print' y estampado floral, teniendo como nexo común, el color rojo», describe Asun Prieto.

Lola Coronel

Edad: 62 años.

Origen: Ciudad Real.

Instagram: @lolacoronelzapata.

«El 'mix&match' es una de las tendencias más arriesgadas y difíciles que han existido en el mundo de la moda. Me podéis ver con un look en el que he mezclado tres tipos de 'prints': cuadros, flores y estampado de cebra. El criterio para unificar el resultado del 'outfit' y que se vea armónico y equilibrado ha sido seguir un mismo patrón cromático en todos y cada uno de los estampados que integran el atuendo», afirma Lola Coronel.

Nuria Sánchez

Edad: 44 años.

Origen: Cáceres.

Instagram: @sindarlanota.

«En mi 'mix&match' he combinado rayas con cuadros y más rayas utilizando los mismos colores: azul, rojo y blanco, siguiendo la misma línea cromática», apunta Nuria Sánchez.

Lola Rodríguez

Edad: 58 años.

Origen: La Coruña.

Instagram: @lolarodriguezabelenda.

Así describe Lola Rodríguez su estilismo: «Mezcla de estampados y tejidos buscando una relación de colores y dibujos.»

Roser Vilarroya

Edad: 53 años.

Origen: Barcelona.

Instagram: @in_the_fifties.

«El protagonista de mi propuesta es el pantalón de cuadros con colores vivos. A partir de aquí, hay tres estampados diferentes más: rayas en la camisa, dos tipos de 'animal print' (grande y pequeño) y logos en el bolso. El secreto está en que, excepto la pieza principal, el pantalón, todos siguen una misma gama cromática que da como resultado un look arriesgado pero armónico», afirma Roser Vilarroya.

María Ruiz

Edad: 59 años.

Origen: Sevilla.

Instagram: @marruiacu.

«Mi look es un mix de camuflaje, cuadros y la nota divertida se la pongo con la camiseta y cartera de Minnie de lunares», afirma esta sevillana de 59 años.

Esther Manrique

Edad: 58 años.

Origen: Alcalá de Henares.

Instagram: @aisder.

«Look de 'mix&match', chaqueta 'animal print', camiseta de rayas, falda de ante y medias de topos» Esther Manrique se atreve con distintos estampados en una combinación que funciona.

Yolanda Sanz

Edad: 48 años.

Origen: Madrileña afincada en Barcelona.

Instagram: @elvestidordeyo.

«Lunares, rayas y un rojo vibrante para un 'mix and match' muy alegre», afirma Yolanda Sanz.

Rosa Recoba

Edad: 55 años.

Origen: Valencia.

Instagram: @mary_rec.

«Mi apuesta 'mix and match' está compuesta por camiseta con transparencia de 'snake print', chaqueta de punto negra con cinturón, pantalones a cuadros, chaqueta de Príncipe de Gales y botines de 'snake print'. Todo en la misma gama de colores», subraya Rosa Recoba.

Carmen Basagoiti

Edad: 64 años.

Origen: Cantabria, aunque vivo en Madrid.

Instagram: @basagoiticarmen.

«Mi look es un conjunto muy veraniego, alegre, fluido y favorecedor. El pantalón pitillo contrasta con el volumen suelto de la camisa. Las sandalias le dan ligereza», describe su estilismo Carmen Basagoiti.

Gloria Lada

Edad: 50 años.

Origen: Oviedo.

Instagram: @sanbidubi.

«Mi propuesta es la combinación de rayas, lunares y cuadros en una misma gama de colores. Los complementos pueden darle un estilo más arreglado o más sencillo», afirma sobre su estilismo Gloria Lada.

María Navedo

Edad: 51 años.

Origen: Madrid, pero natural de Cantabria.

Instagram: @mnavedos_.

«En una gama cromática similar he combinado un pantalón de lana fina de rayas, camiseta de seda con estampado de flores y lunares, maxifoulard de topos, abrigo de lana y cashemir con estampado 'animal print' y zapatos de 'print snake'.» Una combinación que María Navedo consigue con acierto.

Gema de Luelmo

Edad: 50 años.

Origen: Cantabria.

Instagram: @gemabrujuladeestilo.

«Con este look me he querido arriesgar con una mezcla de estampados de rayas de diferentes colores en el que el nexo de unión son los complementos en negro. Tres estampados diferentes, dos tipos de rayas y lunares en el pañuelo de la cabeza y diferentes texturas en tejidos y complementos. A destacar, el incluir unos mules con pedrería o mules-joya».

