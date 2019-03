Quince mujeres maduras que triunfan en Instagram por su estilo (y dos son de Bilbao) Conocemos al grupo de las 'Power Woman Style', mujeres de todo el país, bilbaínas incluidas, que se retan en las redes con diferentes estilismos de tendencia BIZKAIA DMODA Viernes, 15 marzo 2019, 17:58

Parece que la imagen, la moda y las tendencias están asociadas a las más jóvenes, pero eso no es así. Las mujeres 'maduras' también consumen moda, se visten a la última y les gusta compartirlo en redes sociales, como Instagram. Cada vez las marcas tienen más en cuenta sus propuestas y estilismos. Además, las mujeres de esta edad saben lo que quieren y se conocen bien, disfrutan de la moda sin complejos.

Con esta filosofía se creó en Instagram el grupo de las 'Power Woman Style'. No es un grupo de apoyo para darse 'likes' mutuos, es algo más. Se trata de 15 mujeres reales de diferentes comunidades autónomas, con diferentes edades y distintas profesiones, que crearon este grupo con el cual, unidas, realizan diferentes acciones.

Un par de veces al mes se marcan unos retos que tienen que ver con una tendencia, un color, una prenda y cada una de ellas crea un estilismo siguiendo su personalidad y lo sube a Instagram, siempre a la misma hora, etiquetando a la siguiente compañera. De manera que el público pueda ver todos los estilismos, cada una con una propuesta diferente. ¡Esta vez toca fotografiarse con sombrero!

La pretensión es ser visibles, pero a la vez pasarlo bien y disfrutar de la moda. Las componentes del grupo tienen diferentes edades, desde los 44 a los 65 años, y distintas profesiones. Hoy, en Bizkaia Dmoda, os vamos a presentar a estas 15 mujeres:

BILBAO Miren González

Edad: 57 años.

Origen: Bilbao.

Profesión: Directora artística y organizadora de pasarelas de moda. Booker en agencias de modelos.

Instagram: @mirengonzalezmendialdua.

Apasionada de la moda. Siempre en 'backstage' y preparando a modelos, ahora se pone delante del objetivo. Lo que espera con los estilismos que sube a Instagram es inspirar a mujeres a lucir especiales en cada momento. «La madurez tiene un estilo fantástico», asegura.

BILBAO Asun Prieto

Edad: 57 años.

Origen: Bilbao, aunque actualmente vive en Bilbao.

Profesión: Administrativo, pero trabaja de monitora escolar.

Instagram: @asunportu.

«Cuando era pequeña, mi madre cosía para una tienda y de los retales que sobraban, yo diseñaba y confeccionaba, trajecitos para mis muñecas. Así que el amor por la moda, me viene de largo», asegura esta estilosa bilbaína de 57 años.

CIUDAD REAL Lola Coronel

Edad: 62 años.

Origen: Ciudad Real.

Profesión: Maestra jubilada.

Instagram: @lolacoronelzapata.

Es la creadora del grupo de las 'Power Woman Style'. «En un principio lo creé por pura necesidad, no tenía ni idea de cómo funcionaba este medio y necesitaba compartir con otras mujeres mi experiencia. A partir de ahí me puse en contacté con perfiles de mujeres a los que seguía o me gustaban y la gran mayoría dijo que se querían unir a este proyecto», asegura. «Cansada de referentes jóvenes en la moda, decidí coquetear y tener una aventura con este mundo tras mi jubilación, y demostrar que, a mi edad, a nuestra edad, también nos apasiona la moda».

MADRID María Navedo

Edad: 50 años.

Origen: Madrid.

Profesión: Jurista.

Instagram: @mnavedos_.

«La moda es una forma de expresión y de presentación hacia los demás. La moda es un arte en sí mismo y la creatividad que se puede desplegar a través de ella es inmensa. Nos define y nos representa como otra faceta de nuestra propia personalidad», asegura esta madrileña de 50 años.

VALENCIA Rosa Recoba Terrón

Edad: 55 años.

Origen: Valencia.

Profesión: Administradora de Fincas y Abogado.

Instagram: @mary_rec.

«Mi pasión por la moda creo que es algo natural en mí. Desde que nací he estado rodeada de 'figurines', revistas de moda, hilos, telas, patrones y clientas. La máquina de coser era un elemento más de mi casa. El motivo: mi abuela era modista, siempre nos hizo la ropa y nos llevaba a la última, me encantaba probarme y ver cómo la ropa iba tomando forma. Ahora he cambiado todo eso, por Instagram, ella me inculcó el gusto por la moda y estoy segura de que le gustaría ver lo que hago ahora», afirma esta valenciana de 55 años.

CÁCERES Nuria Sánchez

Edad: 44 años, la benjamina del grupo.

Origen: Cáceres.

Profesión: Licenciada en Economía y ha trabajado durante 17 años en banca, actualmente está en paro y preparándose unas oposiciones mientras busca empleo.

Instagram: @sindarlanota.

«Desde siempre me ha encantado la moda y mi profesión, en la banca, me hacía estar muy vinculada con ese mundo porque me gusta mucho cuidar mi imagen. A raíz de quedarme en paro, abrí mi cuenta de Instagram como distracción y para no caer en una depresión. Lo utilicé como terapia, para estar ocupada», afirma esta cacereña de 44 años, la benjamina del grupo.

MADRID Esther Manrique

Edad: 58 años.

Origen: Alcalá de Henares (Madrid).

Profesión: Colaboradora en negocios familiares.

Instagram: @aisder.

«Siempre me ha gustado la moda, hace más de 20 años, cuando todavía no existía esto de las redes sociales, ya hice cursos de estilismo de moda. Me gusta e interesa porque para mí es un arte. Porque marca tu actitud y es una manera de expresarte. Porque la moda es evolución, como la vida», afirma esta madrileña de 58 años.

OVIEDO Gloria Lada

Edad: 50 años.

Origen: Oviedo.

Profesión: Ama de casa.

Instagram: @sanbidubi.

«Entiendo la moda como diversión y una estupenda manera de aceptar nuestros cuerpos, nuestra edad, adaptando todas las tendencias a nuestra vida y necesidades», asegura esta ama de casa de Oviedo.

MADRID Yolanda Sanz

Edad: 48 años.

Origen: Madrileña, afincada en Barcelona.

Profesión: Técnico de la Administración Pública.

Instagram: @elvestidordeyo.

«Mi Instagram es un trocito de mí: mis gustos por la lectura, por las series, estampas de algún viaje y, sobre todo, mis looks diarios. Una pequeña ventanita por la que me gusta compartir mi día a día. Porque para mí la moda no la forman las prendas de las grandes ocasiones, sino el placer de acertar en la combinación de los complementos con la ropa adecuada para la actividad y el tiempo de cada día», afirma esta madrileña de 48 años.

SANTANDER Carmen Basagoiti

Edad: 63 años.

Origen: Nacida en Santander, actualmente vive en Madrid.

Profesión: Restauradora de pintura antigua, tuvo un taller durante mas de 20 años que cerró por circunstancias familiares.

Instagram: @basagoiticarmen.

«Mi contacto con la moda empezó a los 18 años cuando, mientras estudiaba, comencé a trabajar a tiempo parcial en la oficina de distribución de André Courrèges en España. De ese modo pude tocar todos los palos de la producción, diseño, fabricación y control de calidad de una gran firma de moda, como la puesta en escena de los grandes desfiles. Por eso, para mí la moda es algo más que lo que se lleva. Es inversión, puestos de trabajo, investigación en tejidos, diseño... Me parece apasionante. Actualmente lo comparto con mi trabajo relacionado con la salud, belleza y bienestar, otro tema que copa mi vida», asegura esta restauradora de pintura antigua de 63 años.

LA CORUÑA Lola Rodríguez

Edad: 58 años.

Origen: La Coruña.

Instagram: @lolarodriguezabelenda.

«Estoy en Instagram porque la moda me divierte mucho, me entretiene. Me encanta combinar prendas diferentes y ver luego el resultado y además compartirlo con otras mujeres», afirma esta coruñesa de 58 años.

SEVILLA María Ruiz

Edad: 59 años.

Origen: Sevilla.

Profesión: Pequeña empresaria, tengo una inmobiliaria familiar desde hace 20 años.

Instagram: @marruiacu.

«Mi pasión por la moda me viene desde jovencita; siempre estaba al día de todas las tendencias e incluso me atrevía a hacerme mis looks con las camisas de mis hermanos. Ahora con Instagram estoy haciendo mi sueño realidad», afirma esta empresaria sevillana de 59 años.

BARCELONA Roser Vilarroya

Edad: 53 años.

Origen: Barcelona.

Profesión: Interiorista.

Instagram: @in_the_fifties.

«Para mí, la moda es arte, creatividad, belleza, pasión, evolución… Refleja mi manera de ser, mi estilo de vida, mis gustos. Y, a su vez, es una forma de mostrar una parte de mi personalidad a los demás», afirma esta interiorista catalana de 53 años.

OVIEDO Ana García

Edad: 54 años.

Origen: Oviedo.

Instagram: @anagamaanagama1969.

«La moda es parte de mi rutina; nada que ver con tendencias, a veces. Un modo de expresarme que refleja mi personalidad y me divierte», asegura esta ovetense de 54 años.

SANTANDER Gema de Luelmo

Edad: 50 años.

Origen: Santander.

Profesión: Docente en grado oficial de Diseño de Moda y Asesora de Imagen.

Instagram: @gemabrujuladeestilo.

«Para mí la moda es mi pasión y mi profesión. Por mi trabajo vivo todo el proceso creativo de la moda y con mi Instagram puedo compartir mi forma de vestir, mis estilismos que para mi son un reflejo de mi personalidad y una forma de comunicar».

En las imágenes en las que os las hemos presentado tenían el reto de hacer diferentes propuestas con un accesorio, como es el sombrero.

Puedes seguir a este grupo de mujeres en Instagram, a través de sus propios perfiles o con los hashtags #soy_powerwomanstyle o #retopowerwomanstyle. Un claro ejemplo de que la moda no tiene edad y de que el estilo está en... ¡la actitud!