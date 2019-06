La prenda con la que irás una semana de vacaciones (sin meter nada más en la maleta) Un mono verde militar y alguna que otra chaqueta especial es todo lo que necesitas si quieres viajar ligera de equipaje este verano. ¡Toma nota! VANESSA MULAS Viernes, 28 junio 2019, 11:06

¡Hola a todos de nuevo! Hoy os invito a viajar conmigo a lugares especiales. Ya sabéis lo mucho que me gusta descubrir sitios bonitos y compartirlos con vosotros. En mis últimos artículos os mostré los looks que metí en la maleta para pasar unos días en lugares con encanto como Gijón o el cañón del Río Lobos, en Soria. Hoy también os quiero enseñar las claves para pasar un fin de semana con estilo. Una vez al año me encanta cruzar la frontera y visitar Francia: Hendaya, Ainhoa, San Juan de Luz, Biarritz... Me gustan todos esos pequeños pueblos que te encuentras a poco más de una hora de Vizcaya. Hace pocos días estuve allí con mi prima y lo pasamos genial. Siempre que viene de Barcelona intentamos hacer cosas especiales. En mi caso, mi ciudad favorita es Saint Jean de Luz, aunque a mis compañeros de viaje les gustó mas Biarritz.

Para la ocasión me llevé un mono verde muy versátil, tanto que conseguí crear con él 5 looks diferentes con tan solo un simple cambio de chaqueta: desde el blazer más elegante, al caftán más bohemio. Además, ya sabéis que me encanta cambiar el cinturón a las prendas, es un simple gesto que consigue transformarlo todo. Por supuesto, también lo hice en estos looks.

Con un blazer de flores

Para un paseo por el puerto utilicé este mono verde militar que compré en Algo de Anita con un veraniego blazer estampado con flores de Vila. Además, incorporé un cinturón marrón y un bolso que compré en Gijón, Las gafas de sol son de Rayban y los pendientes de Sfera.

Con un caftán bohemio

¿Para un paseo en velero? Nada mejor que un caftán bohemio. Es de Qué Bárbara, una tienda de Santoña y puede dar mucho juego en vuestras escapadas a la costa.

Con una chaqueta estilo 'Chanel'

Esta chaqueta es de Bershka y me la pongo menos de lo que quisiera. Tiene un llamativo estampado y ya de por sí uso 'print' floral muchas veces y de mil formas diferentes en muchos de mis looks. Para este estilismo va perfecto. Además, me lo he puesto con un collar que me han regalado y le da un toque especial. Normalmente, si llevo collar grande no llevo pendientes, no me gusta recargar el look.

Con chaleco vaquero 'vintage'

Este mono también se puede combinar con botas cowboy que, en este caso, son de Stradivarius. También he recuperado del armario de mi madre un chaleco vaquero 'vintage' y lo he rematado con un bolso navajo comprado en un 'market', que le da un toque mucho más 'casual'.

Con un chaleco de 'paillettes'

Este quinto look es el más sofisticado. He combinado el mono con sandalias de tachuelas y plataforma, de Miint, y con un chaleco dorado con 'pailletes', de La Santa. Las gafas de sol rosas son de Stradivarius.

Como podéis ver, todos los looks son muy diferentes, por eso me encanta este mono. Con un poco de imaginación, me brinda mil opciones para estos días de verano en el norte. Espero que os haya gustado. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Hasta la próxima!