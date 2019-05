Entre kimonos y flores: cuando la moda acaricia la cultura japonesa La tradición nipona siempre ha inspirado al mundo y ahora os doy las claves para adaptar sus exóticas tendencias a nuestros looks VANESSA MULAS Jueves, 16 mayo 2019, 11:34

¡Buenos días! Como recordaréis, la semana pasada nos trasladamos por un momento a la costa, gracias a varios looks de inspiración tropical que quise compartir con vosotros. Hoy, volvemos a sacar nuestra versión más aventurera y os propongo viajar conmigo al lejano Oriente. Concretamente, a Japón. El país del sol naciente ha sido una fuente de inspiración para el arte, la gastronomía, la literatura, la arquitectura y otras áreas como la moda, por supuesto. Muchos creativos internacionales se han dejado influenciar por la suavidad de sus telas, por sus colores vivos, por unas flores que se bordan con esmero en las prendas y por esa peculiar cultura que muchas veces nos resulta tan lejana y exótica a la vez. Aunque no he tenido la suerte de estar en este precioso país, siempre me ha gustado su característica estética. Por eso, en este artículo he decidido componer varios estilismos con pinceladas de inspiración nipona.

Estampado de flores y ribetes en contraste

Las imágenes de este primer look las realizamos en Lekeitio. Llevo un vestido de flores con pliegues negros en la parte superior, firmado por Sfera. Debido a su corte, este diseño estiliza mucho y se ha convertido en uno de mis favoritos. Además, los colores son muy favorecedores. Lo he combinado con zapatos rosas de Stradivarius y una chaqueta fucsia.

Cortes de tradición nipona

Para el segundo look, he optado por un maravilloso maquillaje y peluquería de Marga Lopez. De este modo, se potencian mucho más los pendientes verdes de Bombaysunset y el vestido largo tan especial que compré a través de Instagram. Como véis, tiene un corte al estilo tradicional nipón: con cuello mao, escote cruzado y abotonado y ese tradicional estampado de flores. Es un look perfecto para cualquier cita especial.

Las camelias, un icono de Japón

En este tercer look os muestro la importancia de los complementos. Estas fotos las realizamos en el Cañón del Río Lobos, un paraje increíble en Soria. Es muy recomendable para hacer una ruta por la naturaleza y ver muchísimos animales en su hábitat. En esta ocasión, os muestro varias maneras de combinar esta blusa de Ese o Ese. Tiene un estampado muy veraniego y es muy versátil. Se puede combinar con un cuerpo de escote 'Bardot' o llevándola anudada y con un top de encaje por debajo. Para otra ocasión, también queda genial con cinturón, aunque esta opción os la enseñaré en las próximas semanas. Los pantalones de cremalleras son de Zara y los pendientes son 'handmade'. Además, llevo un precioso pasador que me lo trajo una amiga de Japón, como podéis ver en la foto de cabecera de este artículo y con más detalle en la galería de imágenes. Tiene forma de camelia que, no solo es uno de los emblemas de Chanel, sino que es una de las flores más tradicionales de Japón, China y Asia oriental.

La reinvención del kimono

En el cuarto look os muestro un kaftán negro de La Santa. Tiene motivos dorados, plateados y detalles de flecos. Es una pieza maravillosa que me pongo muchísimo. Lo he combinado con un look en tonos negros: botines de Stradivarius con 'print snake', un top dorado de lamé de Springfield y una biker negra de Freaky Nation.

Como véis, podemos usar este tipo de prendas en nuestro día a día con un resultado muy discreto y sofisticado. Espero que hayáis cogido muchas ideas para aplicar a vuestra rutina. Disfrutad muchísimo de la primavera y de este tiempo estupendo que estamos teniendo. ¡Nos vemos pronto con un nuevo artículo de moda!