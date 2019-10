Cómo conseguir diferentes looks con una misma prenda Hoy os muestro cómo podéis construir tres estilismos distintos con un jersey de canalé y una falda plisada, la pieza más versátil del otoño INNES LLACH Jueves, 24 octubre 2019, 13:27

¡Hola a todas! ¿Cómo estáis? Qué ganas tenía de volver por aquí para seguir compartiendo mis looks o trucos de moda. Regreso con las pilas cargadas y con muchas ganas de introducir algunos cambios, porque a partir de ahora mis artículos serán un poquito diferentes con respecto a los anteriores, pero no os adelanto más, ¡prefiero que lo vayáis viendo!

En uno de mis últimos artículos, antes de las vacaciones, os contaba que quería enseñaros de vez en cuando diferentes estilismos con las mismas prendas. La idea es que veáis cómo con una misma pieza podemos obtener looks distintos, lo importante es jugar con los complementos y saber combinar el resto de prendas.

En todos los looks que os muestro a continuación, llevo una falda de largo 'midi' que aúna a la perfección dos tendencias de este otoño: el plisado y el estampado pata de gallo. Además, la he combinado con un jersey de canalé amarillo de corte recto con botones en la mangas, que se llevan mucho esta temporada. Ambas prendas son de Ses Nines, una web especializada en asesoramiento de imagen personal. Podéis optar por comprar vosotras los artículos que queráis en su tienda online o podéis recurrir al asesoramiento personalizado de las personal shopper, que construyen los looks en función de la silueta, el estilo de vida, los gustos o la morfología de cada clienta. Aquí mis propuestas, ¡espero que os gusten!

Con zapatos de salón

Este look lady es muy de mi estilo, porque una falda 'midi' con unos salones siempre es un acierto. He arriesgado un poco con la combinación de color, que de vez en cuando viene bien salir de lo establecido. Llevo cinturón y blazer de Zara, un bolso de Yves Saint Laurent, unas gafas de Guess y unos salones de Calzados Ercilla.

Con deportivas

Este es el estilismo más cómodo y a la vez menos arriesgado. Al no mezclar colores, ya que todas las prendas van sobre la misma gama, nos aseguramos de que el look sea un acierto. Lo he combinado con una blazer de Zara, un cinturón de Gucci, unas gafas de sol de Bershka, un bolso de Caminatta y unas deportivas abotinadas de Gioseppo.

Con cazadora de cuero

Ya sabéis que a mí este tipo de looks me pierden, ya que me encanta llevar prendas clásicas con otras más modernas, creo que es una combinación muy actual y que se lleva mucho. Completo el estilismo con unas botas de estilo militar de Cool Way, un bolso de Givenchy y un cinturón de Stradivarius. La biker y las gafas de sol 'cat-eye' son de Zara.

¿Cuál de los tres looks es vuestro favorito?

Espero que os haya gustado el artículo y, sobre todo, que os resulte útil para sacar partido a vuestro armario. A partir de ahora nos seguiremos viendo por aquí una vez al mes, pero mientras tanto podéis seguirme la pista a través de mi cuenta de Instagram, donde podéis inspiraros con los looks que subo a diario y conocerme mejor. Ahora sí que me despido, ¡qué tengáis un feliz día! ¡Nos vemos pronto! No os olvidéis de lo más importante, ¡sed felices!