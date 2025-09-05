El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estado actual de la plaza de Santo Domingo.

Vitoria reformará la plaza de Santo Domingo para que sea más accesible y un lugar de encuentro

El Ayuntamiento invertirá cerca de 100.000 euros en una obra que durará doce semanas

N. Salazar

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:08

El Ayuntamiento ha dado el primer paso para contratar las obras de reforma de la plaza Santo Domingo, en el barrio de Coronación. El objetivo de esta actuación es abrir más este espacio a las calles de alrededor y facilitar su uso por parte del vecindario. La intervención, que cuenta con un presupuesto de 97.301,84 euros y un plazo de ejecución de 12 semanas, busca mejorar la accesibilidad de la plaza y potenciar su papel como lugar de encuentro.

El proyecto contempla la apertura de la plaza hacia la calle Julián de Apraiz, mediante la eliminación del cierre lateral de vidrio existente. En su lugar se habilitará un tramo de escaleras que permitirá acceder de forma más directa al nivel intermedio. Precisamente en esta zona se prevé también sustituir la actual rampa central por una escalinata, lo que hará este espacio más visible desde la parte baja y le otorgará un mayor protagonismo. Para favorecer su uso se instalarán además dos nuevas bancadas similares a las que ya existen.

La actuación incluye igualmente cambios en el entorno de Portal de Arriaga. El parterre largo de este lado se recortará en dos puntos: en la parte baja, con el fin de dar más visibilidad a esa zona de la plaza, y en el extremo cercano a Coronación, con el objetivo de facilitar la entrada desde el paso que conecta con San Ignacio. En este mismo lateral se colocará un banco corrido. La intervención se completará con la instalación de una nueva fuente.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha señalado que «el objetivo de esta reforma es que la plaza Santo Domingo sea un espacio más abierto, permeable y fácil de atravesar. Queremos que la ciudadanía encuentre en esta plaza un lugar más accesible, con recorridos claros y con un nivel intermedio más visible y aprovechable». A su juicio, «el proyecto no solo mejora la conexión entre la parte alta y la baja de la plaza, sino que también favorecerá su uso».

