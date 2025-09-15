El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrada a la calle Portal del Rey desde la calle Francia. Igor Martín

La zona de bajas emisiones de Vitoria debuta sin sobresaltos pero con quejas vecinales por «falta de información»

Artolazabal asegura que las nuevas restricciones a los coches más contaminantes en el Casco Viejo y el Ensanche no van a saturar las calles adyacentes

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:26

Ha sido un arranque tranquilo. Sin sobresaltos. Con la tranquilidad que da saber que si te has equivocado y has metido tu coche viejo y ... altamente contaminante sin permiso por dónde no debías, por esta vez pasa. No pagarás los 200 euros de multa aunque recibirás una notificación de advertencia con consejos para hacerlo bien la próxima vez. O para no volver a hacerlo. La primera zona de bajas emisiones de Vitoria, la ZBE que afecta al Casco Viejo y a una parte pequeña del Ensanche, ha echado a andar con periodo de adaptación que acaba el 15 de diciembre y alguna que otra duda.

