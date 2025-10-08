Zombies en el Boulevard de Vitoria El centro comercial se convertirá el sábado 18 de octubre en un escenario postapocalíptico con 'Survival Zombie Halloween', una experiencia inmersiva de seis horas en la que los participantes deben tratar de sobrevivir

I. M. Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:57 Comenta Compartir

Los zombies se están aproximando al Boulevard. Llegarán en apenas diez días. El centro comercial vitoriano se convertirá el sábado 18 de octubre en un escenario postapocalíptico con 'Survival Zombie Halloween', una experiencia inmersiva de seis horas que pondrá a prueba a cientos de participantes entre zombies y supervivientes.

Se trata de un evento que combina teatro en vivo, rol y ambientación cinematográfica para sumergir a los asistentes en un auténtico apocalipsis zombie. Durante seis horas ininterrumpidas los jugadores se convertirán en protagonistas de una trama que «mezcla tensión, misterio, adrenalina y mucha diversión».

Los participantes deberán correr, esconderse, resolver pruebas, conseguir información, ayuda y, por encima de todo, intentar sobrevivir. Su reto será evitar el contacto con los zombies que acecharán en cada rincón del centro comercial y sus alrededores. Vivirán su propia película.

El check-in comenzará a partir de las 20:00 horas, cuando los participantes podrán empezar a caracterizarse y recibir instrucciones, y el juego arrancará oficialmente a las 23:00 horas, prolongándose hasta las 05:00 de la madrugada.

De perseguidos a cazadores

Pero en 'Survival Zombie' no hay eliminación definitiva: aquellos que sean atrapados no abandonan el juego, sino que pasan a formar parte de la horda de 'no-muertos', cambiando de papel de perseguidos a cazadores. Esta dinámica convierte la experiencia en una propuesta única, donde la acción y el giro narrativo nunca se detienen.

«Después de 13 años, por fin la infección llega a Vitoria para que las personas de todo el entorno puedan disfrutar de esta noche mágica llena de adrenalina y emociones intensas; estoy seguro de que no defraudaremos», explica Diego de la Concepción, creador de 'Survival Zombie'.