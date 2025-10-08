El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Zombies en el Boulevard de Vitoria

El centro comercial se convertirá el sábado 18 de octubre en un escenario postapocalíptico con 'Survival Zombie Halloween', una experiencia inmersiva de seis horas en la que los participantes deben tratar de sobrevivir

I. M.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:57

Comenta

Los zombies se están aproximando al Boulevard. Llegarán en apenas diez días. El centro comercial vitoriano se convertirá el sábado 18 de octubre en un escenario postapocalíptico con 'Survival Zombie Halloween', una experiencia inmersiva de seis horas que pondrá a prueba a cientos de participantes entre zombies y supervivientes.

Se trata de un evento que combina teatro en vivo, rol y ambientación cinematográfica para sumergir a los asistentes en un auténtico apocalipsis zombie. Durante seis horas ininterrumpidas los jugadores se convertirán en protagonistas de una trama que «mezcla tensión, misterio, adrenalina y mucha diversión».

Los participantes deberán correr, esconderse, resolver pruebas, conseguir información, ayuda y, por encima de todo, intentar sobrevivir. Su reto será evitar el contacto con los zombies que acecharán en cada rincón del centro comercial y sus alrededores. Vivirán su propia película.

El check-in comenzará a partir de las 20:00 horas, cuando los participantes podrán empezar a caracterizarse y recibir instrucciones, y el juego arrancará oficialmente a las 23:00 horas, prolongándose hasta las 05:00 de la madrugada.

De perseguidos a cazadores

Pero en 'Survival Zombie' no hay eliminación definitiva: aquellos que sean atrapados no abandonan el juego, sino que pasan a formar parte de la horda de 'no-muertos', cambiando de papel de perseguidos a cazadores. Esta dinámica convierte la experiencia en una propuesta única, donde la acción y el giro narrativo nunca se detienen.

«Después de 13 años, por fin la infección llega a Vitoria para que las personas de todo el entorno puedan disfrutar de esta noche mágica llena de adrenalina y emociones intensas; estoy seguro de que no defraudaremos», explica Diego de la Concepción, creador de 'Survival Zombie'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los jardineros de Vitoria vuelven este jueves al tajo
  2. 2

    Recuperan una lonja okupada en Vitoria donde el sábado hubo un acuchillado
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Organizan recogidas de ropa y alimentos en tres barrios de Vitoria para los refugiados malienses
  5. 5

    Michelin Vitoria comenzará a producir ruedas especiales para vehículos eléctricos este mes
  6. 6

    Â«Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicideÂ»
  7. 7

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  8. 8 La discoteca The End regresa enfocada al tardeo en Vitoria
  9. 9

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  10. 10

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zombies en el Boulevard de Vitoria

Zombies en el Boulevard de Vitoria