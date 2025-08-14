Zabalgana proyecta 'Buffalo Kids' en euskera, en una sesión de cine al aire libre

Ramón Albertus Jueves, 14 de agosto 2025, 13:43 Comenta Compartir

El ciclo 'Vitoria-Gasteiz. Ciudad de Cine' retoma este sábado su programación tras el parón de las fiestas de La Blanca. Lo hace con 'Buffalo Kids', una cinta de animación en euskera destinada a todos los públicos que se podrá ver en la plaza Labastida, en el barrio de Zabalgana. Esta sesión comenzará a las 21.30 horas, con entrada libre y gratuita. De esta forma, el barrio al oeste de la capital vasca contará con su propio patio de butacas pensado para el disfrute de los pequeños.

Estrenada con gran éxito de taquilla y candidata al Goya a la mejor película de animación, 'Buffalo Kids' cuenta la historia de dos niños huérfanos de menos de 10 años que llegan desde Irlanda hasta la tierra de las oportunidades a finales del siglo XIX. Esta cinta de animación está cargdada de un mensaje de visibilización de las personas con algún tipo de capacidod. De hecho, uno de sus protagonistas, Tom, está inspirado en Nico, el hijo con parálisis cerebral del codirector Pedro Solís.

La de este sábado será la cuarta cita de un programa que lleva la gran pantalla a diferentes puntos de Vitoria y sin necesidad de pagar entrada. Otro de los pases programados por Play Gasteiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria y Laboral Kutxa, es el de 'Padre no hay más que uno 4' (23 de agosto, 21.30; plaza de la Catedral de Santa María). Unos días antes se podrá ver e las campas de Armentia 'Alien Romulus', en esta ocasión la cinta no está recomendada para menores de 16 años. Está considerada por muchos una de las mejores películas de terror de los últimos años.

Para última semana de agosto se podrá ver 'Kung Fu Panda 4' (28 de agosto, plaza Zumaia, en Lakua) y 'Odio el verano' (30 de agosto, plaza de la Catedral Santa María), un título que le viene como anillo al dedo a una estación que ha venido acompañada de sucesivas olas de calor. El ciclo terminará con una vela dedicada al baloncesto, con 'Yo volé con Essie Hollis', pieza dedicada a la visita a Vitoria del mítico jugador baskonista, y con la película 'Hoosiers' (26 de septiembre, plaza de la Catedral Santa María).