Un grupo brinda en la última edición de Ardoaraba. Igor Martín.

Vuelve Ardoaraba: catas la próxima semana y carpas en el puente diciembre

La XVIII edición se celebrará del viernes 5 al lunes 8

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:24

Ardoaraba se prepara para celebrar su XVIII edición en el puente de diciembre. Las carpas se abrirán para brindar del día 5 al 8 (de ... viernes a lunes), pero la gran cita enograstronómica organizada por Gasteiz On y que cuenta con el patrocinio especial de EL CORREO comenzará a calentar motores ya desde la próxima semana.

Vuelve Ardoaraba: catas la próxima semana y carpas en el puente diciembre