Vuelve Ardoaraba: catas la próxima semana y carpas en el puente diciembre
La XVIII edición se celebrará del viernes 5 al lunes 8
Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:24
Ardoaraba se prepara para celebrar su XVIII edición en el puente de diciembre. Las carpas se abrirán para brindar del día 5 al 8 (de ... viernes a lunes), pero la gran cita enograstronómica organizada por Gasteiz On y que cuenta con el patrocinio especial de EL CORREO comenzará a calentar motores ya desde la próxima semana.
El fin de semana, Summum by Ardoaraba tendrá todo el protagonismo. El sábado 29, el Palacio de Villasuso acogerá las dos sesiones (mañana y tarde) de «la propuesta más exclusiva y especial» de la feria en torno al vino. Este año «se abordará el recorrido histórico y el salto cualitativo que han permitido a Rioja Alavesa posicionarse entre las regiones vinícolas más influyentes del mundo».
En la sesión matinal (de 12.30 a 14.00) habrá dos protagonistas principales: Marcos Eguren presentará 'La Nieta', un vino emblemático de Viñedos de Páganos, ampliamente reconocido en guías internacionales; y Basilio Izquierdo mostrará 'Duo', su vino presente en La Place de Bordeaux, un escenario reservado a proyectos de prestigio global. En la mesa redonda se profundizará sobre cómo la combinación de viticultura rigurosa, enología de precisión y una larga tradición de llevar los vinos «botella en mano» por el mundo ha permitido a Rioja Alavesa consolidar una reputación incontestable dentro y fuera de la DOCa Rioja.
La sesión de tarde (de 18.30 a 20.00 horas) estará centrada en una mirada más joven: una nueva generación de enólogos con experiencia internacional y una lectura diferente sobre el potencial de Rioja Alavesa. Se catarán dos vinos representativos del presente y el futuro de la comarca: Jorge Navascues traerá 'El Olivo', de Viñedos del Contino, y Juan Valdelana, un 'Juan Valdelana' Viñedo Singular, expresión pura de identidad y territorio. La conversación con estos profesionales permitirá entender cómo Rioja Alavesa puede seguir creciendo en relevancia mundial a través de la autenticidad, la innovación y una visión global del vino.
Las inscripciones para acudir a Summum by Ardoaraba (10€) pueden hacerse en www.ardoaraba.com.
Brindis en comercios
Antes, el próximo jueves 27, a partir de las 20.00 horas, Shop&Wine será de nuevo la encargada de dar el pistoletazo de salida de la mano del comercio local y bodegas del Territorio. 16 establecimientos de distintos sectores acogerán actividades relacionadas con el vino de Rioja Alavesa, txakoli y sidra. Cada participante contará en sus locales con un córner en el que invitar a la clientela con degustaciones durante sus compras y habrá catas comentadas por sus propios productores.
Tras estos encuentros, las bodegas dejarán algunos de sus productos en los establecimientos para que los comerciantes puedan exhibirlos en escaparates y córneres promocionales además de ofrecer a su clientela durante todo el puente de Ardoaraba, hasta el 8 de diciembre.
Con esta iniciativa se busca, además, incrementar la vinculación del comercio local de la ciudad con Ardoaraba, independientemente del sector y del barrio, ayudar a generar una experiencia de compra diferente, promocionar a las bodegas y productores participantes y acercar los productos promocionados al consumidor final.
