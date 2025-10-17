¿Cuándo va a volver a llover en Vitoria?

La sequía que está padeciendo Vitoria es la gran protagonista este mes climatológicamente hablando. Lo nunca visto en una ciudad acostumbrada a las lluvias y ... que lleva desde el pasado 24 de septiembre sin ver ni una sola gota. Desde entonces, son ya 23 los días consecutivos en los que las precipitaciones han brillado por su ausencia. Una tendencia que, por fin, se va a revertir desde este domingo, cuando está anunciado el regreso de las precipitaciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el sábado será el último día en el que el sol será el principal protagonista en el cielo de Vitoria. Y, a partir de ahí, desde el domingo por la tarde se producirá un cambio que traerá de vuelta las lluvias. La previsión actual habla de una semana cargada de precipitaciones, pues podría caer agua todos los días hasta el viernes. Además, en alguna jornada, como la del martes, el aguacero apunta a ser bastante intenso.

La capital alavesa está atravesando su mayor periodo sin lluvias de todo el año. Los 23 días actuales sin agua superan ya claramente los 18 que se acumularon entre finales de julio y principios de agosto. Una época que, en todo caso, suele ser mucho más seca al coincidir con lo más caluroso del verano.

La ausencia de precipitaciones de este mes de octubre contrasta muchísimo con el mismo periodo del año anterior. Entonces, se acumularon 117,7 litros y hasta 15 días, prácticamente la mitad del mes, registraron precipitación. También en 2023 fueron 14 los días en los que se acumularon lluvias, pero entonces los pluviómetros solo recogieron 65,8 litros en total, de los que 37,6 cayeron el día 26.

Tanto en 2022 como en 2021 las cifras fueron mucho más bajas. El primero de ellos fue el octubre más seco de los últimos años, con solo 8 días de lluvia y 18 litros recogidos, de los cuales 8,6 cayeron el día 30. Por su parte, en 2021 llovió nueve días y se acumularon 24,2 litros, de los que 13,1 se concentraron el día 3.

Eso sí, el regreso de las lluvias no va a venir acompañado de un descenso de las temperaturas. Las mínimas se mantendrán en torno a los 10 grados, mientras que las máximas se situarán alrededor de los 25 durante toda la semana.