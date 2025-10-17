El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los paraguas serán de nuevo protagonistas a partir del domingo. Igor Aizpuru

¿Cuándo va a volver a llover en Vitoria?

Desde el pasado 24 de septiembre no cae una sola gota en la capital alavesa. Se espera que este domingo precipite de nuevo

B. Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:42

Comenta

La sequía que está padeciendo Vitoria es la gran protagonista este mes climatológicamente hablando. Lo nunca visto en una ciudad acostumbrada a las lluvias y ... que lleva desde el pasado 24 de septiembre sin ver ni una sola gota. Desde entonces, son ya 23 los días consecutivos en los que las precipitaciones han brillado por su ausencia. Una tendencia que, por fin, se va a revertir desde este domingo, cuando está anunciado el regreso de las precipitaciones.

