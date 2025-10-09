Los vitorianos verán «on line» cuántas aperturas llevan del contenedor marrón

Rosa Cancho Jueves, 9 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Vitoria diseña una aplicación informática que permitirá a los vitorianos consultar «on line» el número de aperturas del contenedor de basura orgánica que llevan acumuladas en el año fiscal. De esta manera sabrán si les queda mucho o poco para llevar a ese mínimo de viajes que les permitirá ahorrarse un 10% del recibo de las basuras. Este año, sólo un 2,3% de los hogares ha logrado el descuento.

Así se lo adelantó ayer el concejal de Hacienda, el socialista Jon Armentia, a los tres portavoces del Consejo Social que presentaron su informe sobre el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026. Este foro participativo, que «entiende» una subida de tributos del 2,7% asimilable al IPC o precio de la vida, pide al Consistorio más claridad a la hora de informar a los ciudadanos sobre el destino de sus impuestos y la calidad de los servicios que se pagan con ellos.

La Síndica, Leire Zugazua, y representantes de los concejos y de los vecinos, detallaron sus reflexiones, sobre todo las que tenían que ver con el recargo del IBI a pisos vacíos o la necesidad de hacer más pedagogía fiscal. Le dieron la réplica los representantes del equipo de gobierno y los de los tres partidos de la oposición. Tienen de plazo hasta hoy para presentar las enmiendas a este plan de ingresos diseñado por PSE-PNV y que requiere del apoyo de otro grupo de la oposición para salir adelante. El proyecto contempla, entre otras medidas, subir el recibo por la gestión de residuos un 5,8% y establece nuevos tramos de renta a la hora de cobrar a los mayores por algunos servicios sociales como la ayuda a domicilio con subidas en el precio de la hora de entre un 65% o 85% para algunos colectivos. Y también suben por encima del IPC algunas tarifas de la OTA.

Jon Armentia se reafirmó en su proyecto y defendió la «progresividad» y el afán «redistributivo» del dinero que ingresa el Ayuntamiento vía impuestos, tasas y precios públicos. Además de señalar que existen bonificaciones y exenciones para las rentas más bajas, recordó novedades como la de que se pueda justificar que un piso está habitado no sólo mediante el padrón sino también con los recibos de gas y agua para evitar el recargo del IBI.

La portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, fue cautelosa y no rebeló por dónde irán sus propuestas para estas ordenanzas. Su formación pactó el anterior plan de ingresos con el Gabinete Etxebarria y por eso las miradas están vueltas hacia ella. Vitero recordó que Vitoria llevaba «una década sin actualizar» sus tributos «y si queremos servicios públicos de calidad necesitamos un Ayuntamiento que sepa dar respuesta». Sobre las basuras y la histórica subida de 2025 defendió que «ha sido complicado pedir a la ciudadanía ese esfuerzo, pero desde EH Bildu hemos intentado bonificar a las familias con menos ingresos y premiar el reciclaje». «Este no es año de grandes cambios sino de mejorar y ajustar», concluyó.

Los concejos de Vitoria han presentado 40 alegaciones ya que el criterio para girar las basuras a instalaciones sociales y deportivas de su propiedad y que «no generan residuos» es, a su juicio, diferente para unas y otras.