El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iparralde fue el primer centro cívico de Vitoria y lleva 36 años ofertando actividades como clases de 'body pump' Rafa Gutiérrez

Los vitorianos adoran sus centros cívicos

La ciudadanía sube otras dos décimas la nota a los equipamientos municipales, le ponen una matrícula de honor a la pista de hielo y dejan a Arana en un notable

J. M. Navarro

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:17

Un sobresaliente de 9,2. Esa es la nota media que los vecinos de Vitoria le han puesto a los centros cívicos en el curso ... 2024/2025. El Ayuntamiento ha publicado los resultados de la encuesta de satisfacción que cada año hace a los usuarios de estos equipamientos municipales y, un año más, la calificación que pone la ciudadanía ha vuelto a rozar la perfección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entre el domingo y el lunes lloverá en Vitoria... más de lo deseable»
  2. 2 Raúl, el vitoriano que murió apuñalado en la ciudad más peligrosa de Colombia
  3. 3

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  4. 4 Persigue, navaja en mano, a varias personas junto a la estación de autobuses de Vitoria
  5. 5

    Los vecinos quieren llenar Vitoria de calabacines
  6. 6

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  7. 7

    Los jóvenes apenas cubrirán el 20% de las jubilaciones en Euskadi en la próxima década
  8. 8

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  9. 9 Empuja a su pareja contra el frigorífico y tira su móvil cuando ella mantenía una videollamada con un amigo
  10. 10 Rozalén vuelve a mostrar su apoyo a Olatz Salvador, Maren y Kai Nakai: «Aquí tienen a una compañera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los vitorianos adoran sus centros cívicos

Los vitorianos adoran sus centros cívicos