Los vitorianos adoran sus centros cívicos

Un sobresaliente de 9,2. Esa es la nota media que los vecinos de Vitoria le han puesto a los centros cívicos en el curso ... 2024/2025. El Ayuntamiento ha publicado los resultados de la encuesta de satisfacción que cada año hace a los usuarios de estos equipamientos municipales y, un año más, la calificación que pone la ciudadanía ha vuelto a rozar la perfección.

Para evaluar el funcionamiento de estas instalaciones, Vitoria le ha preguntado a 1.652 usuarias cómo las valoran. Y sí, usuarias en femenino porque ellas han sido, de largo, quienes más han respondido a las preguntas del Consistorio: un 74% de las respuestas (1.220) han venido de ellas. Apenas 358 hombres han respondido a la encuesta del Ayuntamiento y 74 personas lo han hecho sin indicar su género.

De los resultados de la prospección demoscópica hecha sobre los usuarios se desprende una mejora generalizada de los equipamientos. Todos los factores por los que se les ha consultado (valoración general, utilidad, la calidad de los materiales, el ambiente, los profesores, las salas) han mejorado o igualado los resultados del anterior ejercicio. Así, más allá del 9,2 que pone la ciudadanía como nota general, ha mejorado la calificación cuestiones como los contenidos que se ofertan (9), los profesores (9,4), las salas (8,3), la utilidad (8,7) o los materiales (8,5) de los que disponen los centros cívicos. Sólo mantiene su nota -y aun así, es una evaluación de 9,1- el ambiente que se vive en las instalaciones.

El cuestionario no se ciñe exclusivamente a los centros cívicos, sino a otros espacios municipales como los polideportivos. Así, entre los centros cívicos las mejores evalucaciones de los vitorianos se las llevan El Campillo, Ariznabarra y Judimendi: un 9,4 de valoración general para cada uno de ellos. Sin embargo, el equipamiento que mejor se valora es la pista de hielo del Bakh. Se trata de una instalación que, pese a ser privada, pueden usar los abonados de los centros cívicos de forma gratuita. Sus usuarios le han puesto un 9,9, prácticamente inmejorable.

Paradójicamente, la pista de hielo se vio envuelta en la polémica durante este mismo curso cuando un grupo de usuarios denunció en febrero «irregularidades peligrosas» en esta infraestructura. El Bipolo de hockey hielo llegó a ser excluido de la Liga Nacional sub-15 por el mal estado de la pista. Su propietaria, Bakh, explicó que eso se debía a una avería puntual de una máquina y señaló que se trabaja en un plan de mejora. Posteriormente, el Ayuntamiento y el Grupo Baskonia-Alavés pactaron implementar estas optimizaciones a lo largo de este verano. Eso, sin embargo, no le ha impedido rozar la perfección a esta infraestructura, por cuyo uso Vitoria abona 804.000 euros como canon anual.

En el lado contrario, los edificios peor valorados son el centro cívico de Arana (8,8) y los poliderportivos de Landazuri (8,7) y Aranalde (8,6),

Natación y autocuidado, un 10

Más allá de los inmuebles que albergan la programación municipal está su contenido. ¿Qué actividades gustan más a los vitorianos? Hay de todo, pero triunfan los talleres vinculados a las familias, la gestión emocional y la diversidad funcional. Ocho programas se llevan un 10. Entre ellos, el de emoción y 'mindfulness', el de 'memoria y autocuidado' y otras actividades más tradicionales como la natación de mantenimiento. También obtienen matrícula de honor el tallerde natación que el Ayuntamiento programa para personas con parálisis cerebral o el de 'autocuidado y comunicación no violenta'.

Por contra, entre las actividades peor valoradas por los usuarios figuran 'actividad física y memoria de los sentidos', 'castellano y algo más para personas inmigrantes', 'estiramientos' , el taller de dibujo con acuarelas y las sesiones de yoga para adultos.