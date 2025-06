El vitoriano Gorka Gómez Andreu, invitado a ser académico de Hollywood El director de fotografía alavés, reconocido por su trabajo en filmes como 'Sound of Freedom' o 'Irati', comparte invitación con Albert Serra, Ariana Grande, y Kieran Culkin, entre otros

Es uno de los directores de fotografía más destacados del panorama internacional. En sus proyectos brillan por igual los escenarios vascos ('Irati', 'Errementari'), las costas griegas ('Una ventana al mar'), los decorados urbanos de Nueva York y Roma ('Una mujer italiana. Cabrini') o los paisajes de Colombia ('Sound of Freedom'). Gorka Gómez Andreu (Vitoria, 1978) ha tejido una carrera sólida y diversa, en la que su sensibilidad para la iluminación y el encuadre ha relucido siempre en diálogo con los realizadores. Ahora, el cineasta alavés da un nuevo paso de gigante al ser invitado a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

No es un nombre nuevo para la industria estadounidense. En 2017 recibió el prestigioso Spotlight Award de la Asociación Americana de Directores de Fotografía (ASC, por sus siglas en inglés) por su trabajo en 'House of Others', una coproducción entre Rusia, Georgia, Croacia y España. Este jueves, la Academia anunció la lista de los 534 profesionales que han sido invitados a incorporarse a la institución este año. Entre ellos figuran también nombres como el cineasta Albert Serra, autor de 'Pacifiction' y 'Tardes de soledad'.

La Academia ha puesto el foco en la labor de Gómez Andreu en la película georgiana Antique, dirigida por Russudan Glurjidze, un país cuya cinematografía conoce bien y donde ha desarrollado varios proyectos. En la categoría de directores de fotografía, comparte invitación con profesionales de gran calibre como Drew Daniels ('Anora'), Suzie Lavelle ('Bridget Jones: Mad About the Boy') o Lol Crawley ('The Brutalist').

Generación «excepcional»

La lista de nuevos invitados incluye también a figuras mundialmente conocidas como Ariana Grande, Kieran Culkin, Jeremy Strong o Fernanda Torres. La Academia sigue creciendo, superando los 457 invitados del año pasado y los 398 de 2023. El objetivo: reconocer a artistas y ejecutivos que han contribuido de forma significativa al arte cinematográfico desde distintos ámbitos. Quienes acepten la invitación, obtendrán derecho a voto en los próximos premios Oscar.

Entre los nombres españoles que ya forman parte de la Academia figuran Jorge Guerricaechevarría, vecino también de Vitoria; Javier Aguirresarobe; Fernando Trueba; Pedro Almodóvar; José Luis Garci o Penélope Cruz.

«Nos complace invitar a esta distinguida generación de artistas y profesionales a unirse a la Academia», expresaron Bill Kramer, director ejecutivo, y Janet Yang, presidenta de la institución. «Gracias a su compromiso con el cine y con la industria cinematográfica en general, estas personas excepcionalmente talentosas han hecho contribuciones indelebles a nuestra comunidad cinematográfica global».

Según informa el portal especializado 'Variety', entre los invitados hay 91 nominados al Oscar, incluidos 26 ganadores. Si todos aceptan, la Academia alcanzaría los 11.120 miembros, de los cuales 10.143 tendrían derecho a voto

