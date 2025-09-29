El vitoriano Eduardo Anitua se consolida entre los 50 dentistas más influyentes del mundo Lidera por quinto año la lista española de su especialidad en el ránking de la Universidad de Stanford

Rosa Cancho Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:09

La Universidad de Stanford selecciona al 2% de los investigadores más citados del mundo de acuerdo a su trayectoria científica y entre ellos destaca Eduardo Anitua en la especialidad de odontología. El médico vitoriano asciende a la posición 48 a nivel mundial y encabeza la lista de los 21 investigadores españoles de sus sector incluidos en la última edición de este prestigioso ranking, según ha dado ha dado a conocer hoy el Consejo General de Dentistas.

La clasificación, elaborada por la Universidad de Stanford y publicada por Elsevier, identifica a los científicos cuyos trabajos han sido más citados durante su carrera evaluada entre los años 1996-2025 y se basa en varios parámetros que incluyen el número de publicaciones indexadas, citas recibidas, índice h o coautoría. Como resultado, crea una base de datos de más de 200.000 investigadores de primer nivel en varios campos del conocimiento, que representan el 2% de los más relevantes a nivel mundial.

En el área de Odontología identifica a 1.971 expertos de todo el mundo, entre los que están incluidos 21 españoles, cuatro más que en la edición del pasado año. El primero de esa lista es Anitua, que asciende hasta la posición número 48 a nivel mundial. En esta última versión del ranking también se destaca a los investigadores más influyentes en el último año, atendiendo al impacto científico de sus trabajos publicados en 2024. En esta lista de influencia más reciente el dentista vitoriano ocupa la posición 55 global.

Para Anitua, fundador y director científico del instituto biotecnológico BTI, «ser reconocido nuevamente en esta prestigiosa clasificación supone un honor y un estímulo para continuar impulsando la investigación. Es muy positivo comprobar que cada vez más profesionales españoles forman parte de este ranking, lo que refuerza el valor de la odontología de nuestro país en el ámbito internacional».

