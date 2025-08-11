Vitoria vuelve a la normalidad tras una frenética semana de fiestas

Jon Ander Goitia Lunes, 11 de agosto 2025, 19:14 Comenta Compartir

La subida de Celedón a la torre de San Miguel marca el final de las fiestas de La Blanca. Y sin apenas tiempo para digerir este duro momento, comienza una especie de carrera a contrarreloj para recuperar la normalidad tras una frenética semana de fiesta con sesión ininterrumpida. El sonido ya no es de las charangas o los blusas y neskas cantando, sino de los obreros desmontando los escenarios y las máquinas de limpieza eliminando de las calles cualquier rastro de jarana.

El corazón de la ciudad se quita la etiqueta de fiesta y recupera su sello 'verde'. Operarios han colocado ya en la plaza de la Virgen Blanca el seto de la 'Green capital' que año tras año se retira en la previa de la bajada de Celedón para lograr un espacio más diáfano y que no entorpezca el paseíllo del aldeano de Zalduondo. Los turistas (la ocupación hotelera en fiestas ha rozado el completo) tendrán de nuevo en su objetivo esta icónica imagen de postal.

Los ecos de la fiesta también se apagan en el resto de la ciudad. Esta edición de La Blanca ha contado con más de 400 actos: conciertos, espectáculos, talleres... Todos ellos han bajado ya el telón. Los operarios comienzan a desmontar los escenarios que han sido el hogar de la música, el humor y el asombro del público que ha disfrutado con el programa. El gran imán, al margen de la bajada, ha vuelto a ser Los Fueros, donde se han runido 56.000 personas en los distintos conciertos celebrados. La plaza de España ha reunido a 45.000 personas, otras 20.000 en el Rincón del HUmor y 12.000 en la plaza de la Provincia.