Vitoria sumará 15 nuevas paradas exclusivas de buses forales para no compartir marquesinas con Tuvisa

Las líneas de transporte público foral, Alavabus, ya no tendrán que compartir paradas con los urbanos de Tuvisa. Al menos, esa es la intención que ... persiguen tanto el Ayuntamiento de Vitoria como la Diputación Foral de Álava, que han elaborado un proyecto conjunto para habilitar quince nuevas marquesinas que tendrán uso exclusivo para el servicio de autobús comarcal. Este cambio afectará, entre otras, a vías de salida como la Avenida Gasteiz o Portal de Zurbano.

Hasta ahora, varios de esos autocares forales que conectan la capital alavesa con pueblos del territorio recogían y dejaban a los viajeros en distintos puntos de la ciudad y para ello se detenían en los mismos espacios que, de forma previa, se habían establecido para el transporte urbano de Vitoria.

Esto generaba confusiones a algunos usuarios y también provocaba que en determinados momentos se congestionara el tráfico. Para lograr una circulación más fluida y evitar ese uso compartido, el departamento de Espacio Público que dirige la concejala jeltzale Beatriz Artolazabal ha sacado a concurso público un contrato para habilitar unas paradas forales propias.

Algunas ubicaciones Calle Madrid. Con Heraclio Alfaro, tanto en el lado este como en el oeste.

Calle Zaramaga. Entre Cuadrilla de Salvatierra y Portal de Gamarra, tanto en la parte próxima al Boulevard como en la zona pegada a las viviendas.

Avenida Gasteiz. En los números 50, 61 y 63, así como en la intersección entre Pintor Teodoro Dublang y Díaz de Olano.

Esta obra cuenta con un presupuesto de 298.962,20 euros y el plazo para que las empresas presenten sus ofertas estará abierto hasta el viernes 5 de septiembre. A partir de que se adjudiquen estas actuaciones, se estima que los trabajos, «considerando unos rendimientos medios y unos equipos razonables», puedan extenderse durante cuatro meses. Según se establece en los pliegos del contrato, serán necesarias la demolición, movimiento de tierras, pavimentación, drenaje, señalización y alumbrado público, entre otras tareas.

También postes

En seis paradas se establecerán marquesinas y en las otras nueve restantes, postes. Los cambios llegarán a la calle Madrid con Heraclio Alfaro, tanto en el lado este como en el oeste; a la calle Zaramaga, entre Cuadrilla de Salvatierra y Portal de Gamarra en el lado de Boulevard y también en el de las viviendas; al número 23 de Zumabide; a la Avenida Gasteiz, en sus números 50, 61-63, así como a las marquesinas actuales ubicadas entre Pintor Teodoro Dublang y Pintor Díaz de Olano, tanto en el lado de la oficina de Tráfico como en los juzgados.

A estos se sumarán las modificaciones en los números 80 y 67 de Portal de Castilla, el 17 y 46 de Portal de Gamarra y la calle Portal de Zurbano, en el lado tanto del Buesa Arena como el del polígono industrial, que corresponde a las paradas 1110 y 1314.