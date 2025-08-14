El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Avenida Gasteiz, vía de salida de la ciudad, es una de las zonas donde se instalarán marquesinas propias para Alavabus. Jesús Andrade

Vitoria sumará 15 nuevas paradas exclusivas de buses forales para no compartir marquesinas con Tuvisa

El proyecto, promovido entre el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Álava, cuenta con un presupuesto de 298.962 euros

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:12

Las líneas de transporte público foral, Alavabus, ya no tendrán que compartir paradas con los urbanos de Tuvisa. Al menos, esa es la intención que ... persiguen tanto el Ayuntamiento de Vitoria como la Diputación Foral de Álava, que han elaborado un proyecto conjunto para habilitar quince nuevas marquesinas que tendrán uso exclusivo para el servicio de autobús comarcal. Este cambio afectará, entre otras, a vías de salida como la Avenida Gasteiz o Portal de Zurbano.

