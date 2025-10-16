El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los nuevos tramos previstos para primavera de 2026. E. C.

Vitoria sumará 2,6 kilómetros de carril bici que unirán cuatro barrios

San Martín perderá 23 plazas de aparcamiento con los nuevos bicicarriles y Gazalbide ganará 14. Los nuevos bidegorris llegarán también a Sansomendi y Ariznabarra

Ania Ibañez

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:36

Comenta

Vitoria sumará 2,6 nuevos kilómetros de carril bici que unirán San Martín, Gazalbide, Sansomendi y Ariznabarra. Las obras previstas para ampliar los bidegorris en ... primavera de 2026 afectarán a los aparcamientos de estas zonas. En total se perderán 26 plazas y se ganarán 14. El barrio más afectado será San Martín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Foronda dispara sus vuelos con una oferta de 145.000 plazas en doce destinos este invierno
  2. 2 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  3. 3 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  4. 4 Dos bares de Vitoria se llevan medalla en el Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra
  5. 5

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  6. 6

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  7. 7

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  8. 8

    Una marea humana se manifiesta en Vitoria en apoyo a Palestina
  9. 9

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  10. 10 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria sumará 2,6 kilómetros de carril bici que unirán cuatro barrios

Vitoria sumará 2,6 kilómetros de carril bici que unirán cuatro barrios