Vitoria sumará 2,6 kilómetros de carril bici que unirán cuatro barrios

Vitoria sumará 2,6 nuevos kilómetros de carril bici que unirán San Martín, Gazalbide, Sansomendi y Ariznabarra. Las obras previstas para ampliar los bidegorris en ... primavera de 2026 afectarán a los aparcamientos de estas zonas. En total se perderán 26 plazas y se ganarán 14. El barrio más afectado será San Martín.

El desglose total sería de 23 plazas de aparcamiento menos en San Martín: 3 en la calle Argentina, 32 en Serafín de Ajuria, 23 en Beato Tomás de Zumarraga y se incrementarán en 35 en Pintor Tomás de Alfaro porque pasarán de batería a línea. En Gazalbide se ganarán 14 plazas en total: en la calle José Atxotegi se perderán 10 y en Ecuador 16, pero se ganarán 16 en la calle Chile, de nuevo por pasar de línea a batería en el primer tramo de la calle. También se generarán 25 plazas con un nuevo parking en la parcela situada junto a la iglesia de San Andrés.

En Sansomendi ni se eliminarán plazas de aparcamiento, ni se crearán nuevas. Finalmente, en Ariznabarra se perderán un total de tres plazas: habrá ocho plazas menos en la calle Castillo de Fontecha, pero se crearán cinco plazas nuevas en la calle Ariznabarra, a la altura de la parroquia. Durante la presentación de estos proyectos la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha explicado que es «una diferencia pequeña si lo comparamos con el beneficio que estas intervenciones aportan a la movilidad». Ha añadido también que desde el Ayuntamiento «intentamos minimizar las consecuencias negativas».

En total se añadirán 2.680 metros de carril bici, el mayor tramo estará en San Martín con 915 metros, 640 en Sansomendi, en Ariznabarra se añadirán 555 metros y en Gazalbide 560. Las obras supondrán una inversión de 950.000 euros, con la mayor parte yendo a parar a la conexión entre San Martín, Gazalbide y Txagorritxu, donde se invertirán 650.000 euros en total. Este nuevo tramo de bidegorri recorrerá Adriano Sexto, Beato Tomás de Zumarraga, Argentina, Chile, San Viator y la calle Ecuador, llegando a la rotonda de Duque de Wellington para enlazarse con la red ya existente en el norte de la ciudad.

La nueva vía ciclista en Sansomendi habilitará un nuevo tramo para conectarla con la Avenida de los Huetos. Serán carriles unidireccionales en ambos sentidos y se añadirá pintura roja para una mayor seguridad en las interesecciones de Antonio Machado, Bayona, Gabriel Celaya, Rafael Alberti y Donostia. También se colocarán nuevos aparcabicis cerca de los centros escolares y el carril derecho de la Avenida de los Huetos pasará a ser compartido, teniendo un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. En este tramo se invertirán 71.800 euros y tendrá un plazo de ejecución de dos meses.

«Conectar los barrios»

Si miramos a Ariznabarra, se creará un carril bici en contrasentido en esta calle. Se convertirá uno de los carriles de circulación, ya que actualmente existen dos, en un bidegorri. La mayor obra será en la calle Castillo de Fontecha, donde se construirá una conexión con Etxezarra (Casa de Napoleón), permitiendo enlazar Ariznabarra con Zabalgana y el centro de Vitoria. También se reforzará la seguridad con el repintado en rojo de los cruces y la mejora de la señalización horizontal en las calles Castillo de Quejana, Francisco de Vitoria, Avenida del Mediterráneo y Ramón y Cajal, entre otras. En este caso la inversión será de 224.600 euros, con un plazo de ejecución de la obra de cuatro meses.

La concejala Beatriz Artolazabal ha explicado durante la presentación que estas actuaciones que se enmarcan dentro del Plan de Movilidad Sostenible del Espacio Público se llevarán a cabo para «conectar los tramos existentes para que la bicicleta sea un medio de transporte cotidiano». Ha recalcado que las obras son para «conectar los barrios entre sí y no sólo con el centro», una demanda que «nos traslada continuamente los vecinos de las distintas zonas». «No queremos hacer carriles por hacer», ha añadido, «pretendemos construir una red lógica conectada y funcional que permita a cualquiera desplazarse en bicicleta de manera cómoda, segura y continua».