Este 2025 se han recibido 93 solicitudes, de las que se han aceptado el 70%, según los datos del Gabinete Etxebarria. Rafa Gutiérrez

Vitoria sólo ejecuta el 36% de las ayudas para la rehabilitación de viviendas en el Casco Viejo en tres años

El Ayuntamiento destina 1,3 millones de euros de los 3,6 previstos y anuncia cambios para la nueva convocatoria de 2026 y 2027

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

Las ayudas municipales para la rehabilitación de viviendas en el Casco Medieval de Vitoria no están resultando atractivas para los vecinos de la zona, ... según se extrae de los datos que maneja el Gabinete Etxebarria. En apenas tres años, desde octubre de 2022 y hasta la fecha, sólo se ha ejecutado el 36,6% del presupuesto que el Ayuntamiento había reservado para esta materia. Eran 3,6 millones de euros, a repartir en tres anualidades (2022, 1 millón; 2023, 500.000 euros; 2024, 1 millón y 2025, 1 millón) y en total se ha destinado algo más de 1,3 millones de euros.

