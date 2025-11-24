Vitoria sólo ejecuta el 36% de las ayudas para la rehabilitación de viviendas en el Casco Viejo en tres años

Las ayudas municipales para la rehabilitación de viviendas en el Casco Medieval de Vitoria no están resultando atractivas para los vecinos de la zona, ... según se extrae de los datos que maneja el Gabinete Etxebarria. En apenas tres años, desde octubre de 2022 y hasta la fecha, sólo se ha ejecutado el 36,6% del presupuesto que el Ayuntamiento había reservado para esta materia. Eran 3,6 millones de euros, a repartir en tres anualidades (2022, 1 millón; 2023, 500.000 euros; 2024, 1 millón y 2025, 1 millón) y en total se ha destinado algo más de 1,3 millones de euros.

Esa baja ejecución, según las cifras aportadas este lunes en comisión municipal por Elkarrekin Podemos (con quien el Gobierno local acordó en la pasada legislatura sacar adelante estas subvenciones), no es ninguna sorpresa. Tampoco para el Consistorio. «A nadie se le escapa que esa convocatoria de ayudas a la rehabilitación no está teniendo el éxito que se le esperaba, a diferencia de las ayudas de ciudad, que están teniendo un buen resultado», ha admitido el concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez, aunque no ha aportado datos de esas subvenciones del resto de la capital.

Ya al finalizar el pasado año, las cifras de la 'Almendra' apuntaban que, entonces, sólo se había consumido el 38% de 2,6 millones. «Ya era un rendimiento bastante bajo», ha criticado Óscar Fernández, de Elkarrekin Podemos. A esto se le suma que en este año sólo ha habido peticiones de 93 personas, de las que se han admitido el 70%. Esto ha obligado a que el Ayuntamiento se plantee cambios en la próxima convocatoria, que contempla 2 millones de euros (ya hay asegurado un crédito de compromiso, a repartir entre 2026 y 2027), será bianual y espera publicarse «antes de que finalice el año», según ha confirmado Rodríguez.

Adelantar el pago de la reforma

Algunas de esas modificaciones tienen que ver con que se podrán subvencionar obras menores -«reparaciones de pequeña envergadura»- en aquellos edificios con un antigüedad de más de 50 años para que no se agraven los deterioros en los inmuebles. También se incluyen dentro de esas ayudas los honorarios que cueste la Inspección Técnica de Edificios (ITE) -el equivalente a la ITV en materia de vivienda- con una subvención máxima para esos mismos inmuebles que superen el medio siglo de antigüedad. Y podrán acogerse a las subvenciones los vecinos que tengan una renta entre 17.000 y 50.000 euros.

Además habrá un incremento de la ayuda del 5% para aquellos vecinos que sean mayores de 65 años, tengan una discapacidad del 33% ó más y se dispongan a actuar para mejorar la accesibilidad de sus viviendas.

Con todo, Fernández cree que el principal problema que se encuentra en este asunto es que los residentes (la mayoría colectivos vulnerables con rentas bajas) tienen que adelantar importantes cuantías para reparar cubiertas, instalar ascensores o renovar fachadas, entre otras intervenciones, antes de que el Consistorio les conceda el montante que cubre parte de esas reformas. Y cree que con estos cambios «no percibimos esa solución para llegar a esas familias que no pueden hacer frente a los pagos de la rehabilitación antes de la consecución de las ayudas, cuando por eso las planteamos porque el Casco Medieval tiene una indiosincrasia propia y la situación socieconómica y el nivel de deterioro de las viviendas no es el mismo que en el resto del municipio».

En este sentido, el Ayuntamiento planteó en 2024 la posibilidad de avalar ayudas bancarias para impulsar la rehabilitación, pero esta opción «se quedó en un cajón», ha denunciado Fernández. Rodríguez sí ha señalado que «se están estudiando distintas fórmulas para que en la medida de lo posible no se tenga que anticipar el coste de la obra», aunque ha recalcado que «todavía no hay ninguna medida concreta, pero confíamos en que se pueda encontrar».