Vitoria repetirá con mejoras el concurso para reformar la plaza de Santo Domingo tras quedar desierto

Otra obra de Vitoria que se queda sin ofertas. El concurso para la reforma de la plaza Santo Domingo, en el barrio de Coronación, presupuestada en 97.000 euros, ha quedado desierto. Esto aboca al Departamento de Espacio Público que dirige Beatriz Artolazabal a repetir la licitación y ya anuncia que, aprovechando el cambio, introducirá mejoras.

El Ayuntamiento quiere darle una vuelta a este céntrico espacio y abrirlo más a las calles que lo rodean para facilitar su uso por parte del vecindario. Es decir, la plaza ganará en accesibilidad, lo que potenciará su papel como lugar de encuentro. Así, en la entrada desde Julián de Apraiz, se prevé eliminar el lateral de vidrio existente y habilitar un tramo de escaleras para acceder de forma más directa al nivel intermedio.

Precisamente en esta zona media se quiere también sustituir la rampa central por una escalinata, lo que hará este espacio más visible desde la parte baja y le otorgará un mayor protagonismo. Para favorecer su uso se instalarán además dos nuevas bancadas similares a las que ya existen, explicaron en su día portavoces de Espacio Público.

La actuación incluye cambios en el entorno de Portal de Arriaga, cuyo parterre se recortará para dar más visibilidad y posibilitar el paso. Habrá un nuevo banco corrido y una nueva fuente. El objetivo final es que esta plaza sea más fácil de atravesar, ya que ahora es un tanto laberíntica. El proyecto, al que Vitoria no renuncia, mejora la conexión entre la parte alta y la baja.