Una persona con sus posesions duerme en una calle de Vitoria. Jesús Andrade

Vitoria registra el doble de personas sin hogar, que suben de 107 a 233 en medio año

Se triplica la lista de espera para acceder a los albergues de emergencia y Políticas Sociales admite que carece de presupuesto para abrir el centro de invierno que pactó con EH Bildu

Borja Mallo
Rosa Cancho

Borja Mallo y Rosa Cancho

Martes, 7 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Cada vez más personas sin hogar malviven en las calles de Vitoria y pernoctan al raso o en edificios y estructuras abandonadas en las que ... se cuelan y donde se enfrentan a condiciones altamente insalubres. Según el último recuento realizado por el colectivo Hurbil para el Ayuntamiento, 233 hombres y mujeres sufren esta situación de falta de techo, de los cuales hay un «número considerable que tiene el reconocimiento de exclusión social extrema» por parte de la Diputación alavesa, señaló ayer el responsable de Políticas Sociales, el peneuvista Lucho Royero, a preguntas de EH Bildu y Elkarrekin. En junio llegó a haber 255, admitió el edil, quien habla de un «asunto complejo», de un colectivo «volátil» y de una «realidad palpable» en la capital alavesa, en las del entorno y en otras ciudades europeas y que responde a «situaciones multifactoriales». Son más del doble que el pasado mes de enero, cuando se habló de 107.

