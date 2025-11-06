El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El rocódromo se ubicará contra el muro, en el que se dibujará un mural geométrico. Jesús Andrade

Vitoria reformará el paseo de Errekatxiki con columpios, un rocódromo y máquinas para mayores

Las obras cuentan con un presupuesto 266.000 euros y se espera que comiencen en 2026

Ania Ibañez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:21

El barrio de Judimendi sigue cambiando. El Ayuntamiento de Vitoria ha presentado un proyecto de mejora para el paseo de Errekatxiki al ser uno de ... los más votados en la quinta edición de Gasteiz Hobetuz. Con esta renovación se añadirán distintas zonas de ocio y deporte para todas las edades, buscando convertir el paseo en una zona de disfrute para los vecinos. El Ayuntamiento espera que las obras arranquen el año que viene, con un presupuesto de 266.000 euros. Ahora se encuentra en contratación, con un plazo de ejecución de cinco meses una vez se asigne el contrato.

