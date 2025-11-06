Vitoria reformará el paseo de Errekatxiki con columpios, un rocódromo y máquinas para mayores

El barrio de Judimendi sigue cambiando. El Ayuntamiento de Vitoria ha presentado un proyecto de mejora para el paseo de Errekatxiki al ser uno de ... los más votados en la quinta edición de Gasteiz Hobetuz. Con esta renovación se añadirán distintas zonas de ocio y deporte para todas las edades, buscando convertir el paseo en una zona de disfrute para los vecinos. El Ayuntamiento espera que las obras arranquen el año que viene, con un presupuesto de 266.000 euros. Ahora se encuentra en contratación, con un plazo de ejecución de cinco meses una vez se asigne el contrato.

Durante la presentación del proyecto este jueves, la concejala de Espacio Público y Barrios Beatriz Artolazabal ha especificado que las obras se llevarán a cabo entre las calles Federico Baraibor y Polvorín Viejo, en el «tramo peatonal que discurre a pie del parque de Judimendi». El nuevo diseño del paseo busca «equilibrar zonas de descanso, actividad y vegetación», ha explicado la edil jeltzale. Y es que tras el proyecto la zona contará con «una zona principal de juegos infantiles, aparatos biosaludables para personas mayores y adultas, un rocódromo y una zona de calistenia».

La zona infantil se ubicará en la «plazoleta ajardinada cercana al paseo» y será de madera con «un diseño que estimule el juego simbólico y el movimiento», ha descrito Artolazabal. Contará con una torre con rampa, un columpio en péndulo y un barco pirata, entre otras cosas. A su lado se encontrarán los aparatos deportivos para personas mayores, que incluirán bicicletas de pedales y brazos, y pedales dobles en banco con un módulo de estiramiento. «Todos ellos serán accesibles y seguros», ha puntualizado la concejala.

En el propio paseo se ubicará un rocódromo, pegado a la pared que delimita el parque de Judimendi. «Por medidas de seguridad este espacio de escalada será en horizontal», ha explicado la jeltzale sobre la instalación de cinco metros de longitud que contará con «presas de distancia de distinta dificultad para permitir su uso a niños y adultos». Tras el rocodromo, en el muro, se dibujará «un mural geométrico que servirá de fondo artístico«. A su lado se construirá una zona de calistenia para mayores de trece años.

Estudio arqueológico

La concejala ha explicado que también se añadirán bancos a la zona, en forma de 'U' y 'L', y se plantarán arbustos con flores en los parterres existentes, además de «nuevo arbolado que aportará sombra». Todas estas intervenciones comenzarán una vez se haya realizado un estudio arqueológico. «Esta zona está catalogada como una zona de presunción arqueológica», como ya se ha visto en el parque de Judimendi, donde se encontraron restos óseos hace dos semanas que están siendo analizados para discernir su origen.

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha añadido que este proyecto es una muestra de «la fuerza de participación ciudadana y del trabajo comunitario». Y es que esta propuesta recibió 419 votos en la edición anterior de Gasteiz Hobetuz. La edil ha adelantado que la edición de este año «va muy bien» porque «el ritmo de propuestas recibidas está siendo muy alto». «A día de hoy», a diez días de que se cierre el plazo de aceptación de peticiones, «hemos superado las 228 propuestas de la edición de 2024», ha concluido Fernández de Landa.