Natxo Rodríguez, codirector e investigador del grupo de investigación AKMEKA y Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación durante la presentación.

Vitoria recupera su patrimonio audiovisual con 'VideoFlux'

El Centro Cultural Montehermoso acoge las jornadas para rescatar los fondos videográficos del Festival de Vídeo Musical de los años 80 y 90

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

El patrimonio audiovisual de Vitoria vuelve a escena con VideoFlux, una iniciativa destinada a preservar y difundir contenidos inéditos de la capital alavesa. Las ... jornadas se celebrarán los días 13 y 20 de noviembre, con un taller el sábado 15, todo ello en el Centro Cultural Montehermoso. «Aquí duermen algunas de las historias que no están contadas de la creación audiovisual en Vitoria», ha destacado este martes Natxo Rodríguez, codirector e investigador del grupo de investigación AKMEKA, grupo organizador junto al Grupo de investigación de la Facultad de Bellas Artes EHU y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento –además del propio Centro Cultural Montehermoso–.

