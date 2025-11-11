Vitoria recupera su patrimonio audiovisual con 'VideoFlux'

El patrimonio audiovisual de Vitoria vuelve a escena con VideoFlux, una iniciativa destinada a preservar y difundir contenidos inéditos de la capital alavesa. Las ... jornadas se celebrarán los días 13 y 20 de noviembre, con un taller el sábado 15, todo ello en el Centro Cultural Montehermoso. «Aquí duermen algunas de las historias que no están contadas de la creación audiovisual en Vitoria», ha destacado este martes Natxo Rodríguez, codirector e investigador del grupo de investigación AKMEKA, grupo organizador junto al Grupo de investigación de la Facultad de Bellas Artes EHU y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento –además del propio Centro Cultural Montehermoso–.

El material presentado «se encuentra en progresivo estado de deterioro físico», según Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, que además ha recalcado que «el objetivo es salvaguardar este patrimonio, hacerlo accesible y cumplir con las recomendaciones internacionales sobre preservación audiovisual».

Las jornadas incluirán ponencias de especialistas como Clara Sánchez-Dehesa, Irati Cano, Pablo Maraví, Gabriel Villota y Arturo «Fito» Rodríguez, además de la participación de alumnado de dos másteres de la Facultad de Bellas Artes.

El investigador y codirector de AKMEKA, ha explicado que el trabajo de VideoFlux parte de una reflexión sobre los criterios de digitalización y su valor patrimonial. Según ha afirmado, «no se trata de digitalizar todo, sino de hacerlo con un criterio, en base a unos argumentos», y ha añadido que el objetivo es «recuperar y razonar esa catalogación, servir de catalizador a nuevas experiencias y permitir relecturas del pasado audiovisual». También puso en valor el Festival de Vídeo Musical de Vitoria que «fue pionero en el Estado» y que los fondos conservados «guardan una verdadera genealogía de lo que hoy conocemos como videoclip».

Historia en imágenes

Las jornadas, abiertas al público, ofrecerán también proyecciones de vídeos históricos de las ediciones de 1985-1989 y 1990-1994, junto con un taller práctico de digitalización en el que los asistentes podrán llevar sus propias cintas domésticas. Es un programa que pretende acercar el mundo de la preservación audiovisual a la ciudadanía, al tiempo que nos cuenta la historia de nuestra ciudad a través de sus imágenes», ha concluido Díaz de Corcuera.