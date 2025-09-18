El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías locales realizan cacheos preventivos aleatorios a unos jóvenes. Rafa Gutiérrez

Vitoria pide vetar a los porteros de pubs y discotecas con «comportamientos violentos»

El Ayuntamiento propone a Lakua que obligue a los locales a informar de cualquier proceso penal abierto a sus controladores

David González

David González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:13

El Ayuntamiento de Vitoria quiere tener voz y voto en el borrador que ultima el Gobierno vasco para la modificación de la Ley de espectáculos ... y actividades recreativas, que regula la habilitación del personal de control de acceso a discotecas y pubs. Este proceso, aún en marcha, llega tras la muerte violenta de Kerman V., de 31 años, a las puertas de la ya desaparecida discoteca Mítika el pasado 23 de febrero. Recibió presuntamente «un golpe o un manotazo» de uno de los porteros. El sospechoso permanece en prisión preventiva en Zaballa a la espera de que avance la investigación judicial.

