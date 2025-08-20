Vitoria da un paso más para ser declarada zona tensionada de vivienda

Nuria Nuño Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:08 Comenta Compartir

Vitoria está un poco más cerca de ser declarada zona tensionada; primer paso para que el Gobierno vasco permita a la ciudad contar con herramientas fiscales y sancionadoras para tratar de contener la escalada de precios del mercado del alquiler. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado la declaración del municipio como «zona de mercado residencial tensionado». Como ya hicieron antes Bilbao y Donostia, la capital alavesa solicitó a principios de julio ser declarada zona tensionada en materia de vivienda. Es decir, la Junta de Gobierno local dio el paso indispensable para poder contener el precio de la vivienda de alquiler en todo el municipio salvo en la zona rural. Los únicos concejos incluidos son Abetxuko, Aretxabaleta-Gardelegi, Armentia, Ali y Betoño.

Lakua ha analizado la solicitud cursada por el Ayuntamiento de Vitoria el pasado 9 de julio y ha dictado la orden de comienzo del procedimiento. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) han publicado este miércoles la orden firmada por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, que inicia el proceso para que la capital alavesa sea considerada como zona tensionada. Dentro de esta declaración, prevista en el artículo 18.2 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, se excluye a la zona rural del municipio que no está inserta en la trama urbana.

El Ejecutivo autonómico establece que Vitoria «cumple con los criterios previstos y legales» para ser declarada como zona de mercado residencial tensionado respecto a los baremos que miden el coste medio de la hipoteca o el alquiler en el presupuesto de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos; así como el encarecimiento del precio de compra y alquiler en los últimos cinco años. Por ello, ratifica la memoria remitida por el Ayuntamiento que expone que, en el conjunto del municipio, la renta media de alquiler más los gastos y suministros básicos del hogar, suponen un esfuerzo superior al 30% de la renta media disponible del municipio, al fijarse el esfuerzo económico en un 30,6%. De igual modo, destaca que el precio medio de las compraventas registradas en la ciudad «crece de forma muy intensa» en los últimos cinco años (entre 2019 y 2024), alcanzando una tasa de crecimiento del 27,5%, por encima de la cota del 22,4 % (IPC+3 puntos).

Por otra parte, el Departamento vasco de Vivienda da también su visto bueno a la justificación de especial riesgo de «abastecimiento insuficiente de vivienda» por concurrir circunstancia legal para la declaración de zona de mercando residencial tensionado, recoge la orden publicada en los dos boletines oficiales. Tras someter el procedimiento al trámite de información pública mediante su publicación en el BOPV y en el BOTHA, se abre ahora un plazo de veinte días hábiles en el que los interesados podrán presentar las alegaciones consideren convenientes.