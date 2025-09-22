El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un mujer compra en un comercio de Vitoria. Blanca Castillo

Vitoria ofrece apoyo «especializado» a las tiendas nuevas

El Consistorio impulsa un servicio para tutelar y asesorar a los minoristas que debuten en sus primeros pasos por la ciudad

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:18

Poner en marcha un negocio siempre es duro, especialmente en los primeros momentos. Y todavía más en el sector del comercio minorista, que se enfrenta ... a un escenario cada vez más complicado y competitivo en pleno auge de las compras por internet. Para brindar apoyo a estos establecimientos que están dando sus primeros pasos, el Ayuntamiento de Vitoria ha sacado a contratación un servicio de tutorización y asesoramiento dirigido a empresas de comercio minorista de reciente creación y que se encuentren en fase de consolidación de su actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Opositores critican una OPE foral que solo han aprobado 11 de 360 aspirantes
  2. 2 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  3. 3

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  4. 4

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  5. 5

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  6. 6

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  7. 7

    «Con el TAV nos engañan. Hay que pelear con uñas y dientes para que se haga»
  8. 8

    Las federaciones alertan del colapso de las instalaciones deportivas: «No cabemos»
  9. 9

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  10. 10

    130 coches VTC circulan ya por Álava frente al retroceso del taxi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria ofrece apoyo «especializado» a las tiendas nuevas

Vitoria ofrece apoyo «especializado» a las tiendas nuevas