Vitoria ofrece apoyo «especializado» a las tiendas nuevas

Poner en marcha un negocio siempre es duro, especialmente en los primeros momentos. Y todavía más en el sector del comercio minorista, que se enfrenta ... a un escenario cada vez más complicado y competitivo en pleno auge de las compras por internet. Para brindar apoyo a estos establecimientos que están dando sus primeros pasos, el Ayuntamiento de Vitoria ha sacado a contratación un servicio de tutorización y asesoramiento dirigido a empresas de comercio minorista de reciente creación y que se encuentren en fase de consolidación de su actividad.

Con un presupuesto de 34.848 euros (IVA incluido), el Consistorio, a través del departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, ha licitado este contrato -ya en ejecución- que contempla un total de 360 horas de «asesoramiento especializado en diferentes áreas consideradas estratégicas para la consolidación de las empresas de comercio de nueva creación», según recoge el pliego de prescripciones técnicas.

El asesoramiento debe ir acompañado de una «tutorización específica» a la empresa en la implementación de las acciones de mejora que se propongan en las áreas analizadas, abunda la documentación. Este respaldo institucional que recibirán los negocios estará centrado en las áreas de digitalización, comunicación y marketing digital, gestión de clientes, analítica de datos y estrategias de fidelización.

La atención al cliente y generación de experiencia de compra en el local de negocio, junto con las estrategias de incremento de la propuesta de valor a través de la innovación, la sostenibilidad y/o la servitización son otras de las áreas que se abordarán en el proceso de acompañamiento.

La firma adjudicataria ofrecerá asesoramiento «profesional individualizado», adaptado a las necesidades concretas de cada establecimiento solicitante, que les apoye en la toma de decisiones que garanticen la viabilidad y mejora de la competitividad de su negocio, prosigue la documentación del contrato. En este tutelaje se tendrán en cuenta en todo momento tanto las tendencias globales que afectan específicamente al sector del comercio urbano y al consumo, como, en su caso, las herramientas digitales específicas que puedan ser idóneas para cada tienda.

El proceso se complementará con un servicio de acompañamiento «eminentemente práctico» en el que se ayudará a la empresa a poner en marcha acciones de venta concretas.

15 horas por empresa

Dentro del proceso de respaldo a esos jóvenes establecimientos se contemplan más tipos de ayuda. Así, se hará un diagnóstico inicial en el que se tenga en cuenta el posicionamiento de la empresa en el mercado y se detecten sus fortalezas y debilidades. También se van a resolver las «dudas concretas» de los participantes; se propondrá un «plan de acción» que incluya mejoras en las áreas analizadas; se informará sobre fórmulas de financiación y encaje de proyectos en líneas de ayudas públicas; y, finalmente, se acometerá el acompañamiento y puesta en marcha de las actividades de mejora y herramientas propuestas.

El pliego, eso sí, establece que las horas contratadas se distribuirán entre las empresas solicitantes con «una dedicación máxima por empresa de 15 horas», incluyendo el asesoramiento y la tutorización posterior. Al menos, un 65% del tiempo deberá ser de manera presencial en el establecimiento. En casos que estén «lo suficientemente justificados» la intervención podrá ampliarse en cinco horas adicionales.