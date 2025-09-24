Vitoria tendrá una nueva tarifa de OTA para ocho horas El nuevo ticket esta pensado para personas que por trabajo u otros motivos necesitan desplazarse en coche y aparcar durante largos periodos

Tras la ampliación de la OTA el pasado día 15 a cinco barrios de Vitoria (San Martín, Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía y Aranzabal), han llegado este martes las valoraciones y novedades. Así, en el proyecto de las ordenanzas fiscales del próximo año se ha incorporado una nueva tarifa que permitirá estacionar durante ocho horas en zonas de aparcamiento regulado.

Esta medida responde a las necesidades de las personas que por trabajo u otros motivos están obligadas a desplazarse en coche y aparcar durante largos periodos. La nueva tarifa costará en torno a los 8 euros y evitará que el conductor tenga que estar renovando el ticket continuamente. «Está pensada precisamente para dar soluciones reales a la ciudadanía», ha destacado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

La edil jeltzale también ha hecho una valoración de la reciente ampliación de la OTA en Vitoria. En este sentido, ha subrayado que se trata de una medida planificada, fruto de la participación vecinal, comerciantes y gremios, y necesaria para garantizar la movilidad y el equilibrio en los barrios. Ha defendido que la OTA «es una herramienta para mejorar la vida en los barrios y preparar a la ciudad para los cambios de movilidad que ya tenemos a la vuelta de la esquina». En este punto, ha recordado que próximamente se perderán plazas de aparcamiento en zonas como la Avenida y San Martín debido a la construcción del bidegorri segregado del programa Hobetuz y a la ampliación del tranvía a Zabalgana, cuyas obras se licitarán antes de fin de año como ha anunciado la consejera.

«No estamos ante una improvisación ni una ocurrencia. Estamos haciendo los deberes para que la ciudad esté preparada y para que las personas residentes tengan garantizado su aparcamiento y su calidad de vida», ha señalado.

En cuanto al arranque de la medida, la concejala ha explicado que la situación es la esperada en cualquier proceso de cambio. «Con el paso de la semana la ocupación se ha ido normalizando y, además, la disponibilidad de plazas refleja que se está logrando el objetivo de favorecer la rotación, lo que permite a residentes, clientes, gremios o visitantes encontrar aparcamiento con mayor facilidad», ha defendido. También ha querido destacar que la OTA no perjudica al comercio, sino que lo favorece. «Antes había coches aparcados durante días enteros, lo que hacía imposible que una persona que venía a comprar encontrara sitio. Ahora, con la rotación, los comercios y la hostelería tienen un entorno más accesible y dinámico».

Por último, Artolazabal ha recalcado que seguirá monitorizando la implantación, analizando su funcionamiento y ajustando lo que sea necesario.