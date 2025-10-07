El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jardineros, a la salida del Preco. Igor Martín

Vitoria necesitará «hasta un año» para recuperar sus jardines tras el fin de la huelga

El comité confía en que los trabajadores validen este martes la «propuesta de acuerdo». Retomarán la actividad el jueves

Borja Mallo

Borja Mallo

Martes, 7 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Salvo enorme sorpresa, los jardineros certificarán este martes el acuerdo suscrito por el comité y Enviser, la empresa adjudicataria del servicio. Se pondrá así fin ... a una de las huelgas más largas que se recuerdan en esta ciudad, superior a seis meses. Si nada se tuerce, el jueves, los trabajadores retomarán el cuidado de las zonas verdes de Vitoria. Tendrán ante sí una tarea titánica porque, según precisan fuentes del sector consultadas por EL CORREO, los parques y jardines de la urbe no recuperarán su mejor aspecto hasta transcurrido «un año».

