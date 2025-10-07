Vitoria necesitará «hasta un año» para recuperar sus jardines tras el fin de la huelga

Salvo enorme sorpresa, los jardineros certificarán este martes el acuerdo suscrito por el comité y Enviser, la empresa adjudicataria del servicio. Se pondrá así fin ... a una de las huelgas más largas que se recuerdan en esta ciudad, superior a seis meses. Si nada se tuerce, el jueves, los trabajadores retomarán el cuidado de las zonas verdes de Vitoria. Tendrán ante sí una tarea titánica porque, según precisan fuentes del sector consultadas por EL CORREO, los parques y jardines de la urbe no recuperarán su mejor aspecto hasta transcurrido «un año».

Una estimación que saldrá del test al que se someterá cada uno de estos espacios. Valoración que permitirá además determinar la maquinaria que será indispensable para acometer el trabajo así como el estado de las distintas instalaciones de riego.El gran examen llegará «la próxima primavera», coincidiendo con la explosión anual de las plantas.

«Normalmente el trabajo por cada metro cuadrado requiere un esfuerzo muy intenso, pero vienen unas cuantas semanas en las que va a ser todavía más importante porque ha pasado mucho tiempo sin cuidados», remarcan estas fuentes.

197 Días Tiempo de huelga que van a estar los trabajadores de Enviser si finalmente aceptan esta tarde la «propuesta de acuerdo» rubricada ayer, con lo que volverían al trabajo este mismo jueves. 10 Reuniones Citas entre el comité de empresa y Enviser en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco) para resolver este conflicto.

Más allá de la siega del césped que es la actividad más visible –y a la que se han aplicado servicios mínimos–, el día a día de los empleados de Enviser está protagonizado por muchas labores de mantenimiento y preparación del terreno que en el último medio año han quedado descuidadas. Por ejemplo, son los encargados del sistema de fontanería, que ha estado en desuso estos meses y tiene fugas sin reparar a las que tendrán que dar solución.

De la misma manera, que los jardines se hayan desbocado no se soluciona únicamente con el segado de estas zonas que han crecido descontroladas. «Hay que escarificar, resembrar y recebar para regenerar el césped». Ytambién determinar qué espacios se han quedado secos porque ni siquiera les ha llegado el agua de lluvia o aquellos dañados porque se han convertido en caminos después de que haya transitado mucha gente por ellos.

Otras tareas que requerirán de un esfuerzo importante serán las de limpieza. Porque en el interior de los jardines se ha acumulado mucha basura y también se encontrarán con las deposiciones de los perros de estos meses, que en muchos casos no habrán desaparecido. A lo que hay que añadir la retirada de las hojas, cuya caída en otoño se encuentra en pleno apogeo, y las actuaciones que llevan a cabo para mantener bajo control las plagas.

Ese regreso al trabajo previsto para el jueves precisa aún de dos pasos previos que se tienen que dar entre hoy y mañana. Hoy los trabajadores votan en asamblea la «propuesta de acuerdo» en las sedes de los sindicatos ELAy LAB.Ese principio de pacto se suscribió ayer con Enviser en una nueva reunión maratoniana en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno vasco (Preco), la novena ya. Dicho texto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Vitoria, pues va más allá del actual contrato, que vence a finales de 2027 y recoge medidas salariales para 2028 que deben ser incluidas en la nueva concesión. Y también tiene el beneplácito de los representantes de los empleados de los tres sindicatos (ELA, LAB y ESK) con representación en el comité.

Una vez que llegue ese esperado visto bueno, las dos partes se han citado de nuevo en el órgano de mediación en Lakua mañana miércoles para firmar el nuevo convenio que regirá sus relaciones. Yel jueves se reactivaría la actividad en las zonas verdes, después de 197 días en los que las únicas tareas realizadas han sido las siegas obligadas por los servicios mínimos marcados desde junio por el Ejecutivo autonómico.

Será el punto final a un conflicto que durante meses ha estado enquistado, pero que se ha resuelto en apenas una semana de intensas negociaciones. Porque si durante mucho tiempo apenas se produjeron avances significativos, en los últimos días las dos partes han acudido alPreco con la intención de resolverlo de forma inmediata.

El pasado martes 30 de septiembre los trabajadores pusieron sobre la mesa una proposición en la que rebajaron de manera significativa sus pretensiones. Ahí se redujo la diferencia de 300 euros mensuales en los salarios con la que se llegó a agosto. El jueves 2 de octubre las partes se juntaron de nuevo y dejaron casi todo prácticamente encauzado en una cita de cuatro horas y media. Y ayer fueron prácticamente otras cuatro horas de toma y daca dialéctico que permitió vislumbrar el final.

Con este desenlace, se pone punto final a un conflicto marcado por la tensión más allá del desencuentro en las negociaciones. Los ataques a Maider Etxebarria y Beatriz Artolazabal –especialmente la quema de un muñeco de esta última–, el decreto de unos servicios mínimos que la parte social consideró «excesivos» o el alisamiento por parte del Ayuntamiento de las campas de Olárizu han sido algunos de los episodios más significativos.