Vitoria se mueve con la mejor música urbana

La plaza de los Fueros evocaba este sábado a las fiestas de La Blanca con los conciertos de la séptima edición del 'Vital Eguna', con ... una programación que aúna actividades de ocio y deportivas para dar a conocer y reivindicar la labor de la Fundación Vital. El concierto del rapero tinerfeño Cruz Cafuné fue el broche final para un día cargado de música, conquistando a los jóvenes vitorianos con sus ritmos urbanos y demostrando por qué es uno de los mayores exponentes del género.

«Está muy guay que hagan cosas como esta para la gente joven», decía Oihane Patrón desde la primera fila, cogiendo sitio con dos horas de antelación con su grupo de amigas. Un sentimiento compartido por Markel García y David Castillo, que llevaban desde las tres de la tarde en la plaza no solo para disfrutar de Cruz Cafuné, también de Rico Rosa -nombre artístico de Paul Sánchez- que inauguró la velada musical en los Fueros. Con su mezcla de raíces vascas y brasileñas, es uno de los DJs más cotizados de la zona y este sábado lo hizo notar haciendo bailar al público vitoriano con sus versátiles sets. La plaza se llenó de perreo, dembow, funk y más estilos musicales, mezclados con maestría y con su toque personal, que promete convertirse en una gran estrella musical.

Después fue el turno de otra artista emergente: la compositora, cantante y bailarina navarra Safu, que con tan solo 17 años hizo moverse a los asistentes con su sonido personal, con notables influencias de la música urbana, pero también de ritmos afrolatinos por sus raíces cubanas. Las pantallas que, por primera vez, se colocaron a cada lado del escenario acompañaron el espectáculo de Safu, muy visual y cargado de energía.

Pero estos tres conciertos no fueron la única apuesta musical del 'Vital Eguna'. Este año arrancaba la nueva propuesta '+Musika', con el afán de llenar las calles de Vitoria, y de varios pueblos del territorio, con grupos locales como Aldakan Beltz o Big Band Berri. A partir de la una, se pudo disfrutar de conciertos gratuitos en Zabalgana, Lakua, Salburua y Sancho el Sabio.

Olga Antolín y Jesús González se acercaron a disfrutar de este último, bailando junto a muchas otras parejas al compás de la música de 'Como Son Son'. «De camino a clases de salsa hemos visto como montaban el escenario», explicaba el dúo, «al descubrir que eran cubanos hemos tenido que venir a bailar». Y es que la pareja comenzó a ir a clases cuando se conocieron hace veinte años.

Las actuaciones musicales fueron la guinda de un programa con actividades deportivas y de ocio

No era el caso de Julia Rivera, que movía el esqueleto con su madre Iciar mientras la banda homenajeaba a Juan Luis Guerra. «No hemos ido a clases de baile nunca, pero me encanta esta música», explicaba Rivera, que había decidido pararse a disfrutar del concierto junto a su familia antes de comer todos juntos. «Me parece genial que hagan este tipo de cosas en la calle», añadía la joven, «deberían hacerse más».

Una iniciativa que llegó a Artziniega y Alegría este sábado por la tarde de la mano de 'The Otis Redding Show', que homenajearon al rey del soul en estas dos localidades tras llenar la plaza Labastida de Zabalgana el viernes con un repertorio cuidadosamente escogido.