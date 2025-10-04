El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cruz Cafuné en el inicio del concierto. Igor Aizpuru

Vitoria se mueve con la mejor música urbana

El rapero tinerfeño Cruz Cafuné pone la guinda a la edición más musical del 'Vital Eguna' en la plaza de los Fueros

Ania Ibañez

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:06

Comenta

La plaza de los Fueros evocaba este sábado a las fiestas de La Blanca con los conciertos de la séptima edición del 'Vital Eguna', con ... una programación que aúna actividades de ocio y deportivas para dar a conocer y reivindicar la labor de la Fundación Vital. El concierto del rapero tinerfeño Cruz Cafuné fue el broche final para un día cargado de música, conquistando a los jóvenes vitorianos con sus ritmos urbanos y demostrando por qué es uno de los mayores exponentes del género.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3 Las cuatro nuevas calles de Vitoria donce se colocarán radares
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  6. 6 Aceitunas por casualidad
  7. 7 Dos heridos en una colisión entre tres vehículos en Arratzua-Ubarrundia
  8. 8

    El juez manda a prisión al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  9. 9

    La Policía Local de Vitoria y la Ertzaintza patrullan juntas por la Avenida
  10. 10

    Vitoria se blinda para el mayor congreso de su historia con los hoteles llenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria se mueve con la mejor música urbana

Vitoria se mueve con la mejor música urbana