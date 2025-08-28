El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vitoria modernizará el parque infantil de Enrique Eguren y lo hará más accesible

El Ayuntamiento invertirá 109.000 euros para retirar el equipamiento actual y sustituirlo por nuevos juegos más seguros, modernos e inclusivos

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:35

El Ayuntamiento de Vitoria ha contratado las obras para la remodelación del parque infantil ubicado en la calle Enrique Eguren, junto a la calle Chile. El proyecto, que forma parte del plan municipal para la renovación integral de las áreas de juego de la ciudad, contempla «la retirada del equipamiento actual, visiblemente deteriorado por el paso del tiempo y su sustitución por nuevos juegos más seguros, modernos e inclusivos».

Con una superficie de intervención de 136 metros cuadrados, la actuación incluirá la instalación de juegos infantiles adaptados a diferentes edades, suelos de caucho continuo de seguridad y elementos accesibles para niños con movilidad reducida o diversidad sensorial. La obra cuenta con un presupuesto de licitación de 109.000 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

«La renovación de este parque infantil es una muestra más de nuestro compromiso por ofrecer espacios públicos de calidad que fomenten el juego, la convivencia y la inclusión», ha señalado la concejala de Espacio Público y Barrios Beatriz Artolazabal. «Queremos que todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar del ocio en condiciones de igualdad y seguridad». Está previsto que la obra se inicie próximamente, una vez concluidos todos los trámites administrativos.

