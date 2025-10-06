Vitoria modernizará las instalaciones deportivas del agorespace de Lakua El Ayuntamiento sustituirá el césped artificial de la pista de fútbol, instalará nuevas porterías y reparará barandillas, tarima y bancos del entorno

El Ayuntamiento llevará a cabo la renovación del agorespace de Lakua, un espacio deportivo situado en el parque entre las calles Pamplona-Iruñea, Baiona, Duque de Wellington y Estella. El proyecto contempla la sustitución del césped artificial de la pista de fútbol, la instalación de nuevas porterías y la reparación de elementos de madera como barandillas, tarima y bancos del entorno. La actuación incluye además la mejora de pavimentos y mobiliario urbano para actualizar por completo esta instalación deportiva al aire libre.

Con una inversión cercana a los 200.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, los trabajos permitirán dar respuesta a una demanda vecinal y ofrecer a la ciudadanía un espacio renovado, seguro y más atractivo para la práctica deportiva y el encuentro comunitario.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha subrayado que «el agorespace de Lakua es un lugar de referencia para las familias y la juventud del barrio. Con esta renovación mejoraremos su seguridad, comodidad y estética, reforzando su papel como punto de encuentro y práctica deportiva al aire libre».

Asimismo, la edil ha puesto en valor que «con estas actuaciones seguimos avanzando en la modernización de nuestras instalaciones deportivas de barrio, para que todas las personas, especialmente la infancia y adolescencia, puedan disfrutar de espacios de calidad cerca de sus casas».