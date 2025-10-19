Vitoria mira ya al Iradier para reforzar el Europa y crecer como ciudad de congresos

La actividad congresual en Vitoria volverá a cerrar un ejercicio en máximos. Las cifras de asistentes a los palacios municipales Europa y Villa Suso superarán ... en su conjunto los 100.000, una marca que reeditarán por segundo año consecutivo en un curso en el que ambas instalaciones sumarán en torno a 350 citas y eventos, un 5% más que en 2024. Así lo marcan los pronósticos que trasladan a EL CORREO desde el departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento.

En el periodo de enero a septiembre, los dos equipamientos han reunido a 81.275 personas (el de la Avenida roza las 78.000 y el del Casco Medieval las 3.400). Se añaden treinta mil más que se prevén incorporar en el último trimestre. Eso sin contar la posible programación de nuevas convocatorias de última hora. Con ello se espera contar con al menos 111.000 participantes al concluir el año, número similar al del 2024, en el que se llegó al histórico registro de 114.000.

Por tanto, este curso previsiblemente «batiremos récord», vaticina la alcaldesa, Maider Etxebarria. A ello han contribuido grandes citas como la reciente cumbre mundial de Gobierno Abierto que completó el Europa con 2.000 personas de diferentes países del mundo. Un evento que ha dejado un «gran impacto» en la economía local, resalta la regidora del PSE. Más allá de este retorno, lo que sobre todo se persigue es el «posicionamiento internacional» de Vitoria como capital congresual, subraya. En 2026 habrá asimismo «importantes citas como» el Congreso Nacional de la Sociedad del Dolor.

Los últimos datos reflejan que los recintos empiezan a tocar techo en lo que a capacidad de albergar grandes convenciones se refiere. La apuesta del Gobierno municipal en el corto plazo pasa por optimizar al máximo sus espacios y buscar cada vez más eventos. Ya a largo plazo se mira al Iradier Arena, que tras su reforma sería el complemento del Europa para consolidar la actividad en la ciudad. Es la opción que se recoge en el Plan de Acción para el equipamiento elaborado por encargo del área de Cultura.

Música, cultura y congresos El plan de acción para el multiusos propone enfocarlo a «grandes eventos de todo tipo»

El estudio firmado por Idom, que propone una reforma para instalar dos salas con aforo para 5.000 y 1.500 personas, habla de las «posibilidades» que tiene el edificio «enfocándolo a la realización de grandes eventos de todo tipo: musical, cultural o congresual». Eso sí, fuentes del Departamento puntualizan que eso es lo que prevé el plan, pero los usos definitivos se determinarán en el proyecto, que se recogerá en un segundo pliego de contratación. Cultura aseguró este año que dejará «lanzada» la reforma en 2027.

Inaugurado en 2006 sin que haya conseguido afianzarse como espacio de referencia, el Consistorio ha manejado multitud de iniciativas para «rescatar» el infrautilizado multiusos. Su reforma se ha logrado desatascar tras la firma del nuevo canon de capitalidad del Gobierno vasco, que aportará 50 millones hasta 2028 a las arcas de la ciudad.

Al margen de esos planes, en el corto plazo, el Gabinete Etxebarria apuesta por sacar el máximo partido a las instalaciones del Europa. Así, el inmueble sumará un espacio para la actividad congresual en su tercera planta, donde se habilitará una nueva sala polivalente.

Más espacios y tecnología

El departamento de Urbanismo tiene listo el proyecto de reforma, que contará con alrededor de 314 metros cuadrados de superficie y un aforo para albergar a 279 asistentes. Con esta ampliación, que implicaría una inversión cercana a los 600.000 euros, la capacidad total del complejo llegaría hasta las 6.250 personas y daría por fin uso a una planta que se dejó en estado de obras desde que finalizó la remodelación del edificio.

Otra de posibilidad que se plantea es habilitar unas antiguas oficinas que están en desuso en la parte del inmueble que da a la calle Chile. Son dependencias que se podrían remodelar como posible zona de taquillas o venta de entradas, lo que sería de gran ayuda para congresos de gran magnitud como los que está acogiendo la ciudad, señalan desde el área de Promoción Económica que dirige la socialista María Nanclares. A estas mejoras hay que añadir el sistema de alarma auditiva y visual para mejorar la seguridad de personas con diversidad funcional sensorial en situaciones de emergencia. La instalación se completará en unos cinco meses con una inversión 236.553.

Junto a la cumbre mundial, los recintos municipales han contado este curso con importantes encuentros como el congreso de Abogacía o el BTI Day, junto a diversas ferias y jornadas.