Vitoria mejora las zonas infantiles del Parque del Norte y Enrique Eguren El Ayuntamiento colocará una carpa para proteger los juegos del espacio lúdico de Molinuevo y renovará los columpios de Txagorritxu

Martes, 18 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Vitoria mejorará las zonas infantiles de los parques del Norte y de la calle Enrique Eguren. En la primera, instalará una cubierta con el objetivo de favorecer su uso durante todo el año y proteger a los niños y niñas frente a la lluvia y el sol. En el segundo, acometerá una renovación de los columpios.

La intervención en el parque del Norte se enmarca en el acuerdo presupuestario alcanzado por el equipo de Gobierno (PSE-PNV) con EH Bildu, y tiene un coste de 70.000 euros y un plazo de ejecución de obra de cuatro meses. La cubierta se colocará en el área de juegos situada junto al estanque. Se trata de una estructura de tela tensada que permitirá mantener libre la zona de juego, garantizando la seguridad y la integración visual en el entorno verde. La actuación incluirá, además, la adecuación de la iluminación y la reposición de los pavimentos y zonas verdes necesarios para devolver el espacio a su estado óptimo.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha subrayado que esta medida responde a una necesidad vinculada a la climatología local. «En una ciudad como Vitoria-Gasteiz, la lluvia y el frío forman parte de nuestra vida cotidiana; y si queremos que los niños y niñas puedan disfrutar del juego al aire libre durante más meses, tenemos la responsabilidad de adaptar los espacios públicos», ha explicado.

Por su parte, el concejal de EH Bildu Jon Molina ha informado de que la cubierta contará con iluminación integrada para que el horario de juego sea más amplio. «Es importante dotar a la infancia de espacios de ocio al aire libre durante todo el año y, mediante esta intervención, creamos, además, una zona de encuentro para niños, niñas y familias de los barrios Zaramaga, Errota y Casco Viejo», ha añadido.

Remodelación de un parque infantil en Txagorritxu

El departamento de Espacio Público y Barrios también ha iniciado este martes las obras de remodelación del parque infantil situado en la calle Enrique Eguren, en el barrio de Txagorritxu. El proyecto contempla la retirada del equipamiento actual, deteriorado por el paso del tiempo, y su sustitución por nuevos juegos más seguros, modernos e inclusivos.

Con una superficie de intervención de 136 metros cuadrados, la actuación incluye la instalación de juegos adaptados a diferentes edades, suelos de caucho continuo de seguridad y elementos accesibles para niños y niñas con movilidad reducida o diversidad sensorial.

La obra, con un presupuesto de 109.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirá ofrecer un espacio más atractivo, accesible y seguro para la infancia y las familias del entorno.

«La renovación del parque infantil de Enrique Eguren es una muestra más de nuestro compromiso por ofrecer espacios públicos de calidad que fomenten el juego, la convivencia y la inclusión», ha destacado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal. «Queremos que todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar del ocio en condiciones de igualdad y seguridad».

Artolazabal ha subrayado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para modernizar los parques infantiles de los barrios. «Queremos que los niños y niñas crezcan en entornos seguros y alegres, y este tipo de proyectos refuerza nuestro compromiso con unos barrios cuidados y pensados para todas las edades».