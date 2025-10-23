Vitoria lanza descuentos y una 'escape room' para impulsar el comercio local El Ayuntamiento fomenta una acción de sensibilización con tres comerciantes en la campaña 'Haz clic con tu ciudad'

Saioa Echeazarra Jueves, 23 de octubre 2025, 11:50 Comenta Compartir

'Haz clic con tu ciudad'. Es el título de la campaña impulsada por el Ayuntamiento de Vitoria con el objetivo de «poner en valor» el comercio local de la capital alavesa. La iniciativa incluye una acción de sensibilización protagonizada por tres comerciantes locales, junto a dos acciones de dinamización que buscan acercar el comercio local a la ciudadanía y generar actividad en las zonas comerciales de la ciudad durante los meses de octubre y noviembre.

Una de ellas es 'Compras Encadenadas', con la que las personas compradoras podrán encadenar sus compras en distintos comercios adheridos a través de vales descuento, incentivando así la visita y el consumo en varias tiendas. Se podrá disfrutar del 27 al 31 de octubre en el área comercial de Badaia y del 17 al 22 de noviembre en la de Desamparados.

Una segunda acción está dirigida al público de entre 12 y 25 años. 'DendaScape: en busca de Txip' es una «innovadora» propuesta para descubrir el comercio local de otra manera, que mezcla el formato de 'escape-room' con el de yincana urbana para ofrecer una experiencia lúdica, tecnológica y participativa. Se podrá disfrutar en grupos de 4 ó 5 personas el sábado 8 noviembre en Zaramaga, el 15 de noviembre en la zona de Gorbea, el sábado 22 de noviembre en el Ensanche y el 29 en el Casco Histórico.

«Cercanía y atención personalizada»

Respecto a la parte de sensibilización, la campaña pone rostro al comercio local a través de tres protagonistas reales: Amaia Sánchez, de 'Pescados del Cantábrico'; Elda García, de 'Óptica y Audición Ballester' e Iñigo De Marcos, de la tienda de ropa masculina 'Txik Txak'. «Sus historias reflejan el compromiso, la cercanía y la atención personalizada que caracterizan al pequeño comercio vitoriano, y buscan conectar emocionalmente con las personas consumidoras», elogia la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares.

«Con esta propuesta, animamos a la ciudadanía a reconectar con su ciudad y con el comercio de proximidad y a redescubrir el valor de comprar en los establecimientos del barrio: una experiencia cercana, humana y sostenible que fortalece la vida y la economía de la ciudad», ha transmitido la responsable del PSE en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves.