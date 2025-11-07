Vitoria invertirá 415.000 euros en renovar el campo de fútbol de Zaramaga El Ayuntamiento ha aprobado el inicio del expediente y los trabajos instalarán un césped de última generación

Jon Aroca Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado este viernes el inicio del expediente para la contratación de las obras de reforma del campo de fútbol de Zaramaga. Los trabajos contarán con una inversión de 415.572,95 euros y permitirán, entre otras mejoras, la sustitución del actual césped por un nuevo tapete de última generación.

La empresa adjudicataria de la renovación dispondrá de un plazo de ejecución de 12 semanas para completar los trabajos asignados, si bien los interesados podrán plantear una reducción en los plazos que concederá a su propuesta una valoración adicional. El campo de Zaramaga es uno de los más envejecidos de la capital y sus usuarios habían reclamado con insistencia la modernización del mismo.

La novedad respecto a otras renovaciones es la superficie sobre la que se instalará el césped de última generación. Esta vez se utilizará una base elástica prefabricada, lo que permitirá evitar los tradicionales rellenos de caucho o arena. Se trata de un producto reciclado hecho de espuma de polietileno unida térmicamente y que no contiene contaminantes. Así, este innovador sistema reduce las tareas de mantenimiento a las que debe someterse el verde y también es positivo para los deportistas, ya que minimiza la abrasión sobre ellos.

No será la única modificación a la que se sometan las instalaciones. Las obras también colocarán nuevas canaletas en el borde del campo, se renovará el sistema de riego y se revisará la base del asfalto. Además, se sustituirán las porterías y los banquillos y se colocarán nuevas de redes de protección.

El inicio del expediente de contratación llega pocos días después de la adjudicación de los trabajos para el cambio de césped de unos de los terrenos de juego de Olaranbe. La casa del Aurrera estrenará en febrero un nuevo tapete artificial que sustituya al actual, del mismo material pero muy deteriorado. Esto se enmarca en el proyecto del Gabinete Etxebarria de intervenir en dos campos cada año. Estas progresivas renovaciones suponen «una inversión de 3,6 millones de euros» con el fin de modernizar los 21 campos municipales.