Vitoria instalará más cámaras de seguridad en sus calles en 2026

Vitoria apuesta por seguir aumentando la seguridad ciudadana y para ello una de sus apuestas de cara al próximo presupuestos será la instalación de más ... cámaras de vigilancia en las calles de la ciudad. Así lo ha anunciado en comisión el concejal responsable de este departamento, César Fernández de Landa (PNV), que aspira a contar con una partida económica que en 2026 permita que se amplíe de manera importante el número de dispositivos de vigilancia específica de las calles de la ciudad que maneja directamente la Policía Local, que en estos momentos asciende a 17, a las que hay que añadir la red de cámaras de otro tipo a las que los agentes también tienen acceso.

«Voy a tratar por todos los medios de poner una partida en el presupuesto del próximo año para implementar más cámaras», ha desvelado Fernández de Landa.

El concejal se ha declarado «ferviente creyente en la implantación de cámaras de seguridad» y ha señalado que a su juicio cree que «son una buena inversión y son el futuro». En este sentido, ha ponderado su fiabilidad para detectar posibles delitos y también «el efecto disuasorio» que ejercen donde están ubicadas: «Está más que demostrado que donde hay cámaras de seguridad la incidencia de la delincuencia se reduce».

Según ha detallado el concejal, el problema de la implantación de más cámaras de seguridad viene marcado por la necesidad de contar con unos servidores de datos y unas infraestructuras tecnológicas muy potentes para recoger todos los datos que envían dichos dispositivos. Una cuestión que requiere de una inversión económica más importante que la de las propias cámaras.

Por otra parte, el responsable de Seguridad ha destacado también las dificultades legales porque en Euskadi hay medidas «bastante restrictivas y garantistas» para proteger la intimidad de la ciudadanía. «La legislación exige una burocracia muy ardua y complicada y desde mi punto de vista hasta demasiado garantista», ha indicado.