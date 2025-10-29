El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una cámara de vigilancia en Vitoria. Rafa Gutiérrez

Vitoria instalará más cámaras de seguridad en sus calles en 2026

La ciudad cuenta en estos momentos con 17 dispositivos que controlan la seguridad ciudadana

B. Mallo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:06

Vitoria apuesta por seguir aumentando la seguridad ciudadana y para ello una de sus apuestas de cara al próximo presupuestos será la instalación de más ... cámaras de vigilancia en las calles de la ciudad. Así lo ha anunciado en comisión el concejal responsable de este departamento, César Fernández de Landa (PNV), que aspira a contar con una partida económica que en 2026 permita que se amplíe de manera importante el número de dispositivos de vigilancia específica de las calles de la ciudad que maneja directamente la Policía Local, que en estos momentos asciende a 17, a las que hay que añadir la red de cámaras de otro tipo a las que los agentes también tienen acceso.

