Vitoria está «en guardia» ante el regreso de las carreras de coches ilegales

El regreso de las carreras de coches ilegales a Álava ha despertado la preocupación de las instituciones, pues, tal y como ha desvelado EL CORREO, ... esta práctica vuelve a estar al alza en el territorio cuando no han pasado ni dos años desde la muerte de los jóvenes Izaro y Cristian en Júndiz cuando asistían a un acontecimiento de este tipo. El concejal de Seguridad de Vitoria, César Fernández de Landa, ha asegurado que desde entonces en la ciudad no se han detectado carreras ilegales, pero ha mostrado su preocupación por las concentraciones de vehículos que se producen en Gamarra y que luego conducen a los congregados a otros puntos de la provincia, como Lantarón y Legutio, para retarse a gran velocidad. «Estamos en guardia porque esto puede cambiar en cualquier momento», ha asegurado.

«Es una lástima que los jóvenes encuentren una afición en esta actividad porque nos ha quedado a todos bastante claro las consecuencias nefastas que pueden tener. No alcanzo a ver lo gratificante de ponerse en peligro y también a los demás», ha lamentado.

En el aspecto delictivo, Fernández de Landa ha diferenciado entre las conducciones «negligente y temeraria» y ha reseñado que según las informaciones que maneja la Policía Local «no se están dando carreras en Vitoria». Eso sí, hay preocupación porque estas personas que se concentran puedan «pegar un acelerón» y sobrepasar los límites de velocidad, lo que se considera «conducción negligente y no temeraria, que se da cuando pones en riesgo a terceros».

«Tenemos que distinguir las concentraciones de coches en un aparcamiento, que no son ilegales, de las carreras. Aunque las primeras conducen muchas veces a las segundas y son muchas veces la semilla», ha asegurado el concejal de Seguridad, que ha detallado que en esas quedadas hay denuncias por causas como no tener la ITV en orden o que los vehículos tengan elementos que no están declarados.

El concejal ha remarcado que desde el accidente mortal de Júndiz «no se están dando esas carreras como tal» y que las medidas disuasorias con instalación de cámaras de vigilancia «están funcionando». Pero también ha remarcado que se están produciendo concentraciones habitualmente en Gamarra. «Ahí puede haber derrapes y se denuncian los delitos que se cometen, pero no tenemos carreras», ha remarcado.