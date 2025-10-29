El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concentración de coches en Gamarra previa a una carrera ilegal. Jesús Andrade

Vitoria está «en guardia» ante el regreso de las carreras de coches ilegales

En la actualidad, se producen «concentraciones en Gamarra» y desde ahí los vehículos se dirigen a otros puntos, como Lantarón o Legutio

B. Mallo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:34

Comenta

El regreso de las carreras de coches ilegales a Álava ha despertado la preocupación de las instituciones, pues, tal y como ha desvelado EL CORREO, ... esta práctica vuelve a estar al alza en el territorio cuando no han pasado ni dos años desde la muerte de los jóvenes Izaro y Cristian en Júndiz cuando asistían a un acontecimiento de este tipo. El concejal de Seguridad de Vitoria, César Fernández de Landa, ha asegurado que desde entonces en la ciudad no se han detectado carreras ilegales, pero ha mostrado su preocupación por las concentraciones de vehículos que se producen en Gamarra y que luego conducen a los congregados a otros puntos de la provincia, como Lantarón y Legutio, para retarse a gran velocidad. «Estamos en guardia porque esto puede cambiar en cualquier momento», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  2. 2

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  3. 3

    Una veintena de magrebíes abandona a sus hijos en Álava para que sean acogidos
  4. 4

    Recuperan una quincena de bicis de una lonja okupada en Vitoria y desalojan a los inquilinos
  5. 5

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  6. 6 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  7. 7

    Trump: Israel «debe responder» si sus soldados son asesinados por Hamás
  8. 8

    Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico
  9. 9 La Ertzaintza investiga por tráfico de drogas al empleado de una discoteca de Vitoria
  10. 10

    Alice Cooper y Social Distortion, primeros cabezas de cartel del Azkena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria está «en guardia» ante el regreso de las carreras de coches ilegales

Vitoria está «en guardia» ante el regreso de las carreras de coches ilegales