Vitoria estudia los recursos de 1.177 familias contra la subida de la tasa de basuras Están en desacuerdo con el incremento en el recibo, solicitan bonificaciones por reciclaje o discrepan con los metros cuadrados por los que se les grava

Rosa Cancho Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:40 | Actualizado 11:50h.

Un mes después de que a 131.900 familias, empresas, comercios o bares de Vitoria se les haya cobrado la nueva tasa de basuras con un incremento medio del 80%, la cuestión de la histórica subida aún colea en los despachos del departamento municipal de Hacienda, encargado de la recaudación. Los técnicos estudian los 1.177 recursos de reposición presentados por los vitorianos en este año fiscal, según ha detallado el concejal delegado, el socialista Jon Armentia, a preguntas del PP. «Cumplimos la ley y lo hemos hecho bien», ha aseverado.

Los motivos de reclamación, ha aclarado, tienen que ver con disconformidad por el incremento de la tasa en sí, por que en el recibo no figuran bonificaciones previstas por buenas prácticas ambientales como el compostaje, por la superficie catastral o metros cuadrados del piso sobre los que se calcula el recibo, cuestiones relacionadas con la actividad económica o por tener locales vacíos sin actividad comercial. «Se ha hecho una labor muy importante con la nueva tasa y sus características porque es el primer año de implantación. No supone ningún quebradero de cabeza para este departamento porque la tasa está bien fundamentada».

Armentia ha respondido a la popular Blanca Lacunza, crítica con la subida de este recibo. «No es una medida que haya impuesto Europa, sino que lo ha obligado una ley del PSOE con todos sus socios. El Gobierno de Sánchez ha creado esta tasa cuando la mayoría de los países de la Unión Europea no lo ha hecho». Además de creer que está «generando inseguridad jurídica», Lacunza ha recordado que en Vitoria las ordenanzas fiscales las han pactado PSE-PNV y EH Bildu y que en el caso concreto de las basuras »ni siquiera ha tenido en cuenta el principio de quien contamina paga, ni el número de personas empadronadas en cada domicilio».