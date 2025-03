Vitoria estudia las afecciones de sacar a la calzada el bicicarril de la Avenida

La concejala de Espacio Público, la peneuvista Beatriz Artolazabal, ha adelantado este miércoles que su departamento redacta el proyecto para bajar las bicicletas a la ... calzada en el tramo de la Avenida de Gasteiz entre Beato Tomás de Zumárraga y Portal de Castilla, una de las propuestas más votadas del programa participativo Hobetuz. Parten de un presupuesto de 300.000 euros para trazar el nuevo bicicarril, una medida «compleja», indica la teniente de alcaldesa del PNV, porque obligará a reubicar paradas de Álavabus, a reducir el número de aparcamientos, a mover contenedores y a trasladar la carga y descarga así como las plazas para personas con movilidad reducida.

«Estamos trabajando con la idea de presentarlo primero a los vecinos que lo llevaron al programa Hobetuz y después en un auzogune. Tras eso haremos un documento con la solución final que esperamos tener para el verano para poder adjudicar las obras para final de año», indica Artolazabal.Respondía de esta manera al concejal de EH Bildu Ekaitz Díaz de Garaio que recordó la peligrosidad que tiene ahora para ciclistas y peatones el estrecho carril que pasa por encima de las aceras en ese tramo de la Avenida.

Por otra parte, la concejal de Espacio Público, recuerda que este carril no sería definitivo si se acomete la reforma integral de la segunda parte de la Avenida de Gasteiz. En este sentido, asegura que no está previsto esta obra en esta legislatura, ya que tras la remodelación de Los Herrán llegará el turno de Portal de Legutiano. No obstante, Beatriz Artolazabal se ha comprometido a dejar encarrilado el futuro de esta calle, una de las arterias de la ciudad, a fin de que sea el próximo equipo de gobierno el que se encargue de presupuestas esta obra.