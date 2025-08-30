Vitoria dona dos camiones de bomberos a Ucrania Han sido entregados por representantes de la ONG Acción Norte a los Bomberos de Ucrania para ayudar en las labores de extinción de incendios provocados por las bombas

Sara López de Pariza Sábado, 30 de agosto 2025, 10:35

Dos camiones autobomba que pertenecieron al Servicio Municipal de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Vitoria han sido entregados por representantes de la ONG Acción Norte a los Bomberos de Ucrania para ayudar a quienes trabajan en el frente y colaborar en las labores de extinción de incendios provocados por las bombas y de rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

Esta acción solidaria ha contado también con la colaboración de la Asociación Euskadi Ucrania y la Fundación Europeos con Ucrania. El departamento de Hacienda ha tramitado la donación de estos camiones, que han completado por carretera la distancia que separa la capital alavesa y Ucrania.

La entrega de uno de los vehículos ha tenido lugar en la simbólica Plaza de la Independencia de la capital ucraniana. Además de ayudar en la lucha contra los incendios, se ha enviado en los vehículos diverso material médico.