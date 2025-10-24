Vitoria destina 1,5 millones a diseñar el plan que fije las necesidades del Iradier Arena para su reforma

Uno de los grandes retos que tiene por delante el Ayuntamiento de Vitoria es la reforma del Iradier Arena para mejorar todos sus problemas estructurales ... y convertirlo en un auténtico multiusos. El Consistorio ya se ha puesto manos a la obra con la aprobación de un crédito de compromiso para 2026 de 1,5 millones de euros que servirá para confeccionar un plan con las necesidades que tiene el edificio y la redacción de una propuesta arquitectónica y un estudio de viabilidad. Documentos todos ellos con los que pretende allanar el camino a la llegada de inversores privados que ayuden a financiar los 40 millones de euros en los que está cifrada la puesta a punto del complejo.

El pasado mes de junio, el Departamento de Cultura dio a conocer el informe encargado a la consultora Idom para la reforma del Iradier Arena. Ese estudio valoraba la inversión necesaria en 40 millones de euros para instalar dos salas con aforo para 5.000 y 1.500 personas. Una redefinición de su interior para dividirlo en dos espacios y darle usos diferenciados.

40 millones de euros es la factura que calcula dicho plan de acción para renovar el multiusos. De ellos, 20 millones se destinarían sólo a reparar el equipamiento y otros 20 se invertirían en las dos nuevas salas. Ante la magnitud de la inversión, el Ayuntamiento va a apostar por un contrato de concesión de obras públicas. Es decir, que sean inversores privados quienes se encarguen de reformar el fallido coso taurino de la plaza del Renacimiento a cambio de poder explotarlo durante un largo periodo de tiempo en exclusividad. Algo que ya fue adelantado por EL CORREO en julio de 2024. Es, en definitiva, la misma fórmula contractual que permitirá levantar el futuro campus del vino de la capital alavesa, que gestionará el Basque Culinary Center.

El Ayuntamiento no ha concretado por el momento qué porcentaje del coste de la reforma correrá a cargo de las empresas y cuánto dinero saldrá de las arcas municipales. Aunque la idea es clara: ir hacia una colaboración público-privada. La aportación municipal saldrá, en gran medida, del incremento del 25% del canon de capitalidad que se acordó con el Gobierno vasco. 50 millones de euros hasta 2028 -12,5 por ejercicio-, según explicaron en su momento el lehendakari, Imanol Pradales, y la alcaldesa, Maider Etxebarria.

Esta inversión de 1,5 millones para trazar la viabilidad del proyecto y sus necesidades es el primer paso hacia la reforma del Iraider Arena. El Ayuntamiento la quiere sacar a contratación en «verano de 2026», según señaló el pasado mes de junio, pero todavía no hay un cronograma estipulado.