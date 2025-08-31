Vitoria desplegará su potencial congresual el 6 de octubre con una cumbre mundial

Pedro Sánchez anunció hace ya más de un año que Vitoria acogería en otoño de 2025 la novena Cumbre Global de la Alianza para el ... Gobierno Abierto. Una cita mundial que finalmente se celebrará en el Palacio de Congresos Europa entre los días 6 al 10 de octubre y que ha hecho que el Ayuntamiento empiece a movilizar todos sus recursos congresuales. Debe atender las demandas de los cerca de 2.000 representantes de alto nivel de gobiernos y líderes de la sociedad civil de 70 países que llegarán a la 'green' a intercambiar experiencias, mejores prácticas y avances en iniciativas de gobierno abierto.

La elección de la capital alavesa, dirigida por una alcaldesa socialista, no es baladí. Vitoria-Gasteiz es uno de los dos ayuntamientos junto con Madrid que forman parte de la organización mundial de gobernanza OGP a la que también pertenecen a nivel de comunidad el País Vasco, Cataluña, Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. Esto convierte al Estado en uno de los países con mayor número de miembros regionales y locales.

Forman parte 104 gobiernos regionalesy locales y cientos de organizaciones de la sociedad civil

En marzo de 2023, el Gobierno de Sánchez presentó la candidatura de España para formar parte del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto y España fue elegida por votación junto a EE UU y Kenia. En septiembre, en la octava cumbre mundial celebrada en Tallin (Estonia), fue elegida por unanimidad para copresidir el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2025.

La copresidencia implica líderar la organización junto con Cielo Magno, coordinadora nacional de la organización filipina Bantay Kita, en representación de la sociedad civil, y organizar el gran congreso internacional.

Nueve ediciones

La anterior edición, la de Tallin, se enfocó en la transformación digital y el rol del gobierno abierto en la era digital, la tecnología y la preservación de la democracia. Antes se celebró en Londres, Ciudad de México, París, Tbilisi, Ottawa y Seúl.

En esta ocasión, la Cumbre incluirá mesas redondas de alto nivel, talleres interactivos, espacios de networking y eventos paralelos, todos ellos diseñados a partir de las ideas y aportaciones de la comunidad recogidas durante una consulta on line previa. La Alianza para el Gobierno Abierto, fundada en 2011, es una organización multilateral integrada por reformadores de las administraciones públicas y de la sociedad civil, cuyo objetivo es lograr que todas estas actúen con transparencia, fomenten la colaboración y la participación ciudadana, rindan cuentas y sean inclusivas. De ella forman parte 76 países, 104 gobiernos regionales y locales y cientos de organizaciones de la sociedad civil.

Nada más saberse que la sede de esta gran reunión será la capital alavesa, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aplaudió la elección. «Hay que felicitar al Ayuntamiento y a la ciudadanía de Vitoria porque la ciudad se está consolidando como organizadora y acogedora de grandes eventos y congresos», dijo.