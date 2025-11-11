Vitoria conmemorará el 50 aniversario del 3 de Marzo con un programa de actos durante todo el año

El próximo 3 de marzo de 2026 se conmemora el 50 aniversario de la matanza de cinco obreros durante la dispersión de una asamblea obrera ... que se estaba celebrando en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga. Una tragedia que marcó la historia de Vitoria en el paso de la dictadura a la democracia y la ciudad se volcará en el recuerdo de aquella fecha con un amplio programa confeccionado por la asociación de víctimas Martxoak 3. Unos actos que tendrán continuidad a lo largo de todo un año en el que se pretende recordar esa jornada histórica para la capital alavesa.

La gran conmemoración, más allá de la que se producirá el mismo 3 de marzo, se realizará en un acto el 28 de febrero en el Palacio Europa, el primero organizado por la asociación de víctimas. «Queremos que todos los que vayan sientan que ha sido un reconocimiento digno para las víctimas y para nosotras es una responsabilidad grande para que se sientan reconfortadas», ha destacado Amaiur Arbe, coordinadora de los actos del aniversario de la asociación Martxoak 3.

La literatura, el cine, la música o la información, entre otras disciplinas artísticas, se convertirán en protagonistas a lo largo de los próximos meses para abordar la memoria y los derechos humanos desde diferentes vertientes. Así, se ha programado un concurso literario, un certamen de cine obrero en abril, una exposición en enero sobre soportes de la memoria procedentes de diferentes partes del mundo o unas jornadas de desinformación en febrero que narrarán cómo se contó la tragedia en 1976. Antes llegará el estreno de un nuevo cortometraje que está en plena fase de edición. Y se pretenden recuperar las visitas al interior de la iglesia de Zaramaga, actualmente cerrada al público por su mal estado de conservación.

Será una programación «participativa y diversa» para involucrar a asociaciones, entidades, colectivos sociales y culturales de la ciudad y el público en general. Un programa que, según anunciaron, sigue abierto a nuevas propuestas y en el que tendrán relevancia los movimientos populares, sociales y síndicales, pero también la aportación que siempre se ha hecho desde la cultura en todas sus disciplinas, como literatura, poesía, música o artes plástica, que consideran esenciales para haber mantenido viva la llama de la víctimas en este medio siglo.

Como primer acto de este 50 aniversario, este martes se ha estrenado el nuevo logotipo conmemorativo de la matanza, «inspirado en el monolito que se colocó en la clandestinidad» en el punto donde cayó muerto Pedro María Martínez Ocio, el primero de los cinco fallecidos por los disparos de la Policía Armada, y «con forma de tradicional estela vasca». «Nos recuerda que 50 años después la herida sigue abierta», ha remarcado Nerea Martínez, portavoz de Martxoak 3.

Este programa es fruto del acuerdo presupuestario entre el Gobierno municipal (PSE-PNV) y EH Bildu y contará con una financiación de 61.000 euros. El concejal de Convivencia y Diversidad, el socialista Pascual Borja, y la portavoz de la coalición soberanista, Rocío Vitero, fueron los encargados de presentar conjuntamente estos actos, de la mano de Nerea Martínez y Amaiur Arbe, de la asociación Martxoak 3.

«Pondremos el foco en la recuperación y transmisión de la memoria de los sucesos acaecidos el 3 de marzo de 1976. Consideramos necesario reconocer y dignificar a las víctimas y su causa así como mantener viva su memoria porque su lucha contribuyó a lograr unas mejoras en las condiciones laborales que hoy todos podemos disfrutar», ha remarcado Borja.

Por su parte, Vitero ha remarcado que es «imprescindible» celebrar este aniversario, pues se trata una fecha «para la reivindicación» en la que las propias asociaciones de víctimas y de memoria «van a llevar la voz cantante». Y, a su vez, la portavoz de EH Bildu se sumó a las voces que siguen «reclamando justicia» para las víctimas 50 años después de la matanza.