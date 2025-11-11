El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo logotipo para el 50 aniversario del 3 de Marzo. Igor Martín

Vitoria conmemorará el 50 aniversario del 3 de Marzo con un programa de actos durante todo el año

Un acto el 28 de febrero en el Palacio Europa servirá como «reconocimiento a las víctimas»

B. Mallo

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

El próximo 3 de marzo de 2026 se conmemora el 50 aniversario de la matanza de cinco obreros durante la dispersión de una asamblea obrera ... que se estaba celebrando en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga. Una tragedia que marcó la historia de Vitoria en el paso de la dictadura a la democracia y la ciudad se volcará en el recuerdo de aquella fecha con un amplio programa confeccionado por la asociación de víctimas Martxoak 3. Unos actos que tendrán continuidad a lo largo de todo un año en el que se pretende recordar esa jornada histórica para la capital alavesa.

